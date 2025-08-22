И на вътрешния министър не му харесва, че се арестува след фалшиво положителен тест за наркотици

Вътрешният министър Даниел Митов е разпоредил да се провери защо полцаите масово арестуват хора, дали положителна проба за наркотици, която не е потвърдена окончателно и има голяма вероятност да е фалшиво положителна. Тази практика продължава години и има множество случаи, в които шофьори търпят санкции и биват арестувани, а след това кръвните им проби излизат отрицателни.

Митов обаче не обяви информацията за проверката по обичайните официални канали на МВР. За нея се разбира от коментар във фейсбук. Той е под пост на директора на "24 часа" Данка Василева. В него тя заявява:

"Определено не сте от министрите с промит полицейски мозък. Затова се чудя няма ли най-сетне да промените наредба ли е, заповед ли е или просто негласна практика да бъдат арестувани за 24 часа всички шофьори, които дават положителна реакция на полевия тест за наркотици. Стотици хора вече пострадаха абсолютно невинни от тази полицейщина".

В отговор Митов казва, че причина за проверката са "множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. "фалшиво положителни резултати" от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона".

"Личното ми мнение е, че след съгласие или изявено желание на гражданите да дават и кръвни проби за извършване на съответното тестване за наркотични вещества или техните аналози не е необходимо да се прилага полицейската мярка за задържане в рамките на 24 часа", пише още той.

Сетихме се, че има проблем

Както бе споменато, проблемът е висящ от години. Досега МВР не е предприело никакви мерки, за да го реши. Нещо повече, самите полицаи излязоха на протест, когато бе направен опит те да бъдат тествани със същите полеви тестове.

В отговор на депутатски въпрос служебният вътрешен министър Атанас Илков дори заяви, че фалшиво положителни резултати нямало. Неговата теза е, че тестовете, които МВР ползва, са много чувствителни и това е добре, защото улавят всякакви вещества. Това е вярно, но сред улавяните вещества фигурират и съвсем законни медикаменти, даже и противогрипни, които могат да се купят без рецепта.

Наред с това има огромен проблем с резултатите от кръвните проби. Тъй като се работят само от четири лаборатории (МВР-Болница, Институт по криминалистика и ВМА в София и Варна) за резултат се чака месеци. Това означава, че ако човек, който си изкарва прехраната чрез шофиране например изпадне в такава ситуация, той ще бъде без книжка, без кола, а може би и в ареста докато излезе кръвната му проба.

Този проблем не се решава години наред, въпреки обещанията на управлвяващите. Пред Нова телевизия адвокат Силвия Петкова, която работи по множество такива дела, дори коментира, че имало фалшиви резултати и от лаборатории. Причината – липса на опитен персонал и техника.

То си е по закон

Дали ще арестуват или не, полицаите имат задължение да отидат заедно с шофьора за даване на кръвна проба, пише още Митов. Това е задължение по закон и то е императивно.

"Самият факт на принудителното му съпровождане ограничава правото му на свободно придвижване и задържането е единствената релевантна мярка. В този смисъл за успешното разрешаване на този казус и за прилагането на различни варианти за вземане на отношение от полицейските служители е необходимо да се произнесат и компетентните дирекции в МВР", пише Митов.

Допълнителните четири лаборатории, за които се говори от години и които би трябвало да разтоварят сега действащите, са още на етап проектиране.