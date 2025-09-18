И прокурорите се възмутиха от натиска по делото "Коцев"

Ден след като трима съдии си направиха отвод от делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, от Асоциацията на прокурорите също се възмутиха, че върху магистрати се оказвал натиск във връзка с този процес. Държавните обвинители призовава политиците да се въздържат и обещаха, че ще реагират на всеки опит за сплашване. А когато е нужно, ще сезират и компетентните органи.

Не искаме да сме бухалки

Тримата съдии от апелативния съд в София - Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – си направиха самоотвод в сряда. В определението им бе записано, че се отказват от процеса, защото не желаят да бъдат обиждани.

"Във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер", написаха тримата съдии.

Те трябваше да се произнесат по искането за промяна на мярката за неотклонение на Коцев. Варненският кмет е в ареста от няколко месеца. Наскоро лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако има каквото и да е влияние в съдебната система, би направил така че Коцев да бъде освободен. Същия ден прокуратурата придвижи към съда документите за производството за мярката. На първа инстанция градският съд потвърди задържането под стража. До разглеждане на втора все още не се е стигнало заради отвода.

По информация на Нова телевизия мярката на Коцев е разпределена за разглеждане от друг състав. В него влиза бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев. Заседанието вероятно ще е следващия вторник.

Категорична нетърпимост

Според Асоциацията на прокурорите по делото "Коцев" има целенасочен натиск, който е превърнал процеса в "политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав".

"Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината", пише в становището.

Прокурорите заявяват "категорична нетърпимост" и казват, че заплахите срещу магистрати не са мнение, а "посегателство срещу конституционния ред".