И прокурорите се възмутиха от натиска по делото "Коцев"

Ден след като трима съдии си направиха отвод от делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, от Асоциацията на прокурорите също се възмутиха, че върху магистрати се оказвал натиск във връзка с този процес. Държавните обвинители призовава политиците да се въздържат и обещаха, че ще реагират на всеки опит за сплашване. А когато е нужно, ще сезират и компетентните органи.
Не искаме да сме бухалки
Тримата съдии от апелативния съд в София - Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – си направиха самоотвод в сряда. В определението им бе записано, че се отказват от процеса, защото не желаят да бъдат обиждани.
"Във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер", написаха тримата съдии.
Още по темата:
Те трябваше да се произнесат по искането за промяна на мярката за неотклонение на Коцев. Варненският кмет е в ареста от няколко месеца. Наскоро лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако има каквото и да е влияние в съдебната система, би направил така че Коцев да бъде освободен. Същия ден прокуратурата придвижи към съда документите за производството за мярката. На първа инстанция градският съд потвърди задържането под стража. До разглеждане на втора все още не се е стигнало заради отвода.
По информация на Нова телевизия мярката на Коцев е разпределена за разглеждане от друг състав. В него влиза бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев. Заседанието вероятно ще е следващия вторник.
Категорична нетърпимост
Според Асоциацията на прокурорите по делото "Коцев" има целенасочен натиск, който е превърнал процеса в "политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав".
"Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината", пише в становището.
Прокурорите заявяват "категорична нетърпимост" и казват, че заплахите срещу магистрати не са мнение, а "посегателство срещу конституционния ред".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
заради свинята и банкята тези „магистрати“ са такива, каквито са: корумпирани и продажни!
Прокурорите не са свикнали да бъдат ги "обиждат ", а да им плащат в евро. Скоро няма да ги обиждаме, ще ги "обиждат" в затвора по няколко пъти на ден.Долна, подла сган.
".... върху магистрати се оказвал натиск ....." ..... Магистратите или магистралните?
Между протестиращите дали са и онези джукеси, които защитаваха Гешев?
"..... границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието ....." ....... Да, ама "Оръжието на критиката не може да замени критиката на оръжието" (Карл Маркс).
Асоциацията на бухалките се възмутила. Смях в съдебната зала. А трудови колективи от цялата страна няма ли да се възмутят.
Ами всички недоволни да си подават оставките и да се връщат по родните си места, че патките не остана кой да пасе. И ние не искаме да плащаме по 10 бона за да слугуват на мафията, баце и пееФЪСки. Хайде, вдигайте гълъбите!!!
Съдиите и прокурорите естествено протестират срещу лумпенизираните самозабравили се шарлатани - талибани.