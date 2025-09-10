И Румъния вдигна изтребители заради дронове

Румъния вдигна тази нощ два изтребителя, след като са били засечени дронове в Югозападна Украйна близо до румънско-украинската граница, съобщиха румънски медии.
В нощта срещу 9 на 10 септември румънските радарни системи засякоха група дронове в района на украинския град Вилково на границата с Румъния, се посочва в прессъобщение румънското министерство на отбраната, цитирано от Диджи24.
Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели в 00:59 часа от 86-а авиобаза във Фетещ за разузнавателна мисия.
При акцията са използвани и съюзнически самолети на страни от НАТО.
Министърът на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну заяви, че Румъния е солидарна с Полша и заедно със съюзниците си от НАТО ще отговори решително на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност.
"Снощи руски дронове нарушиха полското въздушно пространство. Много сериозен инцидент, неприемливо нарушение на въздушното пространство на съюзническа държава от НАТО и опасна ескалация от страна на Русия. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници. Ние сме солидарни с Полша и заедно с нашите съюзници от НАТО ще отговорим твърдо на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност”, написа в профила си във Фейсбук Мощяну.
Полша мобилизира днес своите и натовските системи за противовъздушна отбрана, за да свали дронове във въздушното си пространство след руски въздушен удар срещу Украйна.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
