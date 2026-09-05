И ВМРО подкрепи Йотова

Лидерът на ВМРО – Българско национално движение Красимир Каракачанов обяви, че ще подкрепи Илияна Йотова като кандидат за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България. Той коментира темата по време на възпоменателната панихида в памет на легендарните водачи на ВМРО Тодор Александров и Иван Михайлов, която се състоя край параклиса "Св. Илия“ над село Сугарево в Пирин планина.
От партията посочват, че подкрепата за кандидатпрезидентската двойка е продиктувана от необходимостта България да има "стабилна и отговорна президентска институция“, която да защитава българските национални интереси, както и правата и свободите на българите зад граница.
ВМРО-БНД заявява, че президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани.
Кандидатурата на Йотова вече бе подкрепена от "Прогресивна България" и БСП.
"За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тясно партийните интереси“, посочват от ВМРО-БНД, цитирани от БТА.
От партията заявяват, че според тях кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев най-пълноценно би отстоявала интересите на българския народ в условията на международни конфликти, икономическа несигурност и кризи.
Тази година се навършват 102 години от гибелта на Тодор Александров и 36 години от кончината на Иван Михайлов. На възпоменанието бяха поднесени венци и цветя в памет на дейците на ВМРО, а в тяхна чест беше даден почетен залп. В събитието участваха представители на българи от Мизия, Тракия, Добруджа и Македония, както и походници от ежегодния поход "По стъпките на Тодор Александров“. Нови членове на ВМРО положиха клетва за вярност към организацията и към българската кауза.
Между другото, както се вижда путюрастките сили се консолидирад зад идиотова, а ДеБилите, които на на парламентарните избори едва събраха 12%, КОЙ знае защо смятат, че е много добра идея да се карат и обиждат потенциалнитге си съюзници...
Казионните "Войводи"са верни слуги на Партията, а техният главатар като агент на ДС редовно се отчита за своята оперативна дейност. Сигурно се надява на служба, иначе какво ще работи? Парите от паспортите за "македонци" все някога ще свършат.
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Абсолютно никакво значение няма кой ще е президент.
Между другото, както се вижда путюрастките сили се консолидирад зад идиотова, а ДеБилите, които на на парламентарните избори едва събраха 12%, КОЙ знае защо смятат, че е много добра идея да се карат и обиждат потенциалнитге си съюзници...
Няма как Шкембе-войвода да не изпълнява заповедите на ДС/КГБ за подкрепа на комунистическата червена мухоморка!
КОЙ беше този шопар на снимката, какво беше тоба мVро и Zащо някой реши сега да го активира?
Браво на ВМРО! Успех!
Казионните "Войводи"са верни слуги на Партията, а техният главатар като агент на ДС редовно се отчита за своята оперативна дейност. Сигурно се надява на служба, иначе какво ще работи? Парите от паспортите за "македонци" все някога ще свършат.
sVin4овците подкрепят Свинияна Коленопреклонната - sVion4o, Красьо Билата и други грухтящи твари.
Мда, трябва да се подкрепя борбата с колективния запад. Пускай српското! ;-)
Тц , на такива като теб щеше да им се случи случка. Еднократна.
Гласовете на Радев, БСП и ВМРО са напълно достатъчни Йотова да е президент.Като добавим и тези на Възраждане на балотажа , Гюро ше бъде отнесен като митничар 100 евро.