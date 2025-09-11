 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

И военната полиция ще има временен шеф

Никола Лалов 0 коментара
Военна полиция, сн. БГНЕС
И служба “Военна полиция“ към Министерството на отбраната ще бъде управлявана от временен шеф.
 
По-късно този месец сегашният директор Ивайло Сотиров ще бъде пенсиониран. Неговото място ще се заеме от полковник Християн Христов
 
Той ще заема поста не по-дълго от една година. Дотогава президентът и правителството трябва да стигнат до съгласие за титуляр.
 

Още по темата

Закана за живота на директора на Военна полиция?

Закана за живота на директора на Военна полиция?

Назначаването на шефовете на службите се прави по предложение на правителството и с указ на държавния глава. Този модел изисква съгласувателна процедура.
 
Военната полиция е на подчинение на военния министър и има широки правомощия, включително да използва  специални разузнавателни средства.
 
Службата разследва и корупцията в системата, но не е отбелязала значителни успехи по високите етажи. 
 
Заради напрежението между управляващите и президента в последните месеци стана обичайна практика служби да се управляват от временни началници. 
 
Правителството предложи на президента Румен Радев да назначи за постоянен шеф на ДАНС сегашния изпълняващ функциите на председател Деньо Денев, но той отказа.
 
До подобна ситуация редовно се стига и с посланиците, чието назначение също изисква указ на президента. 

Ключови думи

Военна полиция Ивайло Сотиров
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни