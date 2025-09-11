И военната полиция ще има временен шеф

И служба “Военна полиция“ към Министерството на отбраната ще бъде управлявана от временен шеф.

По-късно този месец сегашният директор Ивайло Сотиров ще бъде пенсиониран. Неговото място ще се заеме от полковник Християн Христов.

Той ще заема поста не по-дълго от една година. Дотогава президентът и правителството трябва да стигнат до съгласие за титуляр.

Назначаването на шефовете на службите се прави по предложение на правителството и с указ на държавния глава. Този модел изисква съгласувателна процедура.

Военната полиция е на подчинение на военния министър и има широки правомощия, включително да използва специални разузнавателни средства.

Службата разследва и корупцията в системата, но не е отбелязала значителни успехи по високите етажи.

Заради напрежението между управляващите и президента в последните месеци стана обичайна практика служби да се управляват от временни началници.

Правителството предложи на президента Румен Радев да назначи за постоянен шеф на ДАНС сегашния изпълняващ функциите на председател Деньо Денев, но той отказа.

До подобна ситуация редовно се стига и с посланиците, чието назначение също изисква указ на президента.