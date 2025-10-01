И втората проба за наркотици на обвиняемия за катастрофата с АТВ в "Слънчев бряг" е положителна

Положителен резултат за наркотици има и след втората проба на 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър, съобщиха източници от разследването. Той е обвиняем за инцидента с електрическо АТВ в "Слънчев бряг", при което загина Христина Здравкова, а 4-годишният ѝ син Мартин беше тежко ранен.

Според информация на бургаското издание "Флагман" адвокатите на Бургазлиев ще поискат и трета проба. Втората е направена във ВМА-Варна. Междувременно младият мъж остава в ареста. Делото срещу него бе прехвърлено в окръжната прокуратура в Бургас, тъй като след смъртта на Здравкова обвиненията му бяха променени в по-тежки.

По информация на Юлиян Здравков, роднина на починалата, разследването е на финален етап. Пред Нова телевизия той обясни, че се чакат данни от аутопсията на жената.

Здравков съобщи още, че 4-годишният Мартин е бил изписан от "Пирогов". На детето обаче му предстои дълга рехабилитация.

"Трябва отново да се научи да говори, да ходи, да се храни. Казва думички и ги повтаря. Започнал е да разбира. Но лявата му страна е малко по-обездвижена от дясната и трябва да се работи там", разказа той.

Бургазлиев твърди, че не е употребявал наркотици. Резултатите от полевия му тест, направен на мястото на катастрофата, даде отрицателен резултат. След това обаче две кръвни изследвания показаха наличие на тетрахидроканабинол, активната съставка на марихуана. Тъй като законът у нас не прави разлика между употреба и под въздействие на наркотици, за разследващите няма значение в какъв период е била употребата.

Бургазлиев е син на полицаи от Несебър и затова имаше големи съмнения както за първоначалното му изследване, така и че може да се окаже влияние върху разследването. Затова делото бе пратено в София. Неговата версия е, че имало технически проблем с взетото под наем АТВ. Експертизата не установи повреда.

На въпрос дали е опитимист за разследването Здравков, чийто деца също пострадаха при удара, заяви:

"Имах някаква надежда, но мисля, че някои неща започнаха да се забравят. За случая вече не се говори. В районното не виждам нещо да се е променило. Родителите на Бургазлиев също са си на работа".