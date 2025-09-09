Илиан Илиев вече не е треньор на националния отбор по футбол

Илиан Илиев официално напусна поста си като селекционер на футболния национален отбор на България, съобщиха от официалната страница на Българския футболен съюз.
Двете страни са се разделили по взаимно съгласие след проведена във вторник среща по инициатива на Илиев.
БФС благодари на специалиста за „професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим“ и , му пожела успех в бъдещите професионални начинания.
От своя страна, Илиан Илиев е изразил надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението около националния отбор, който претърпя две поражениq с 3:0 от Испания и Грузия в откриващите мачове от квалификациите за Световното първенство през 2026 г.
В близките дни футболният съюз ще излезе с официална информация за бъдещия национален треньор.
Илиев пое националния отбор в навечерието на протестите срещу БФС, които подпалиха центъра на София, през ноември 2023 г. Той съчетаваше поста си начело на първия тим с този на старши треньор на Черно море. Начело на националния отбор Илиев записа 18 мача, в които се отчете с 3 победи, 9 равенства и 6 загуби и голова разлика – 14:28.
Най-престижната победа на Илиев беше с 1:0 срещу отбора на Северна Ирландия. Срещу този съперник дойде и най-голямата му загуба с 0:5 в Белфаст.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Треньорите се менят,неможенето на футболистите остава същото.Просто повечето от тях не са играли в нашето първенство неуредени,договорени или са бойкотирали за пари мачове...
А, така ли? Е, и?