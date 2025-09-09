Илиан Илиев вече не е треньор на националния отбор по футбол

Илиан Илиев официално напусна поста си като селекционер на футболния национален отбор на България, съобщиха от официалната страница на Българския футболен съюз.

Двете страни са се разделили по взаимно съгласие след проведена във вторник среща по инициатива на Илиев.

БФС благодари на специалиста за „професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим“ и , му пожела успех в бъдещите професионални начинания.

От своя страна, Илиан Илиев е изразил надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението около националния отбор, който претърпя две поражениq с 3:0 от Испания и Грузия в откриващите мачове от квалификациите за Световното първенство през 2026 г.

В близките дни футболният съюз ще излезе с официална информация за бъдещия национален треньор.

Илиев пое националния отбор в навечерието на протестите срещу БФС, които подпалиха центъра на София, през ноември 2023 г. Той съчетаваше поста си начело на първия тим с този на старши треньор на Черно море. Начело на националния отбор Илиев записа 18 мача, в които се отчете с 3 победи, 9 равенства и 6 загуби и голова разлика – 14:28.

Най-престижната победа на Илиев беше с 1:0 срещу отбора на Северна Ирландия. Срещу този съперник дойде и най-голямата му загуба с 0:5 в Белфаст.