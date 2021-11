Илон Мъск остави феновете му в Twitter да решат дали да продаде 10% от акциите на Tesla

Милиардерът Илон Мъск ще остави потребителите в Twitter да вземат решение дали да продаде 10% от акциите на Tesla, предаде CNN. В социалната мрежа той има 62.5 милиона последователи.

За целта основателят на компанията пусна в социалната мрежа допитване с “да” и “не”. Със средствата от продадените акции Мъск смята да плати данъците, които дължи за развитието на своя бизнес.

Мъск не получава никаква заплата в Tesla. Той притежава 170.5 млн. акции на компанията, които струват 208.3 млрд. долара. При цена от 1216.70 долара за акция, 10% от тях възлизат на сума от 20.8 милиарда долара. Данъците върху тези пари са близо 4.2 млрд. долара.

“Една забележка – аз не получавам заплата или бонуси от никъде. Имам само акции, което означава, че единственият начин да платя данъците си е да продам акции”, допълва Мъск в Twitter.

19 часа след пускането на анкетата над 3 млн. души са гласували, като за момента 57.2% подкрепят идеята за продажбата. Гласуването приключва след 4 часа или около 21 часа.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?