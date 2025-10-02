Илон Мъск стана първият полутрилионер в света

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек, постигнал нетно състояние от над 500 милиарда долара (половин трилион), тъй като стойността на компанията за електрически автомобили и другите му бизнеси се е увеличила тази година.

Нетното състояние на технологичния магнат за кратко достигна 500,1 милиарда долара в сряда следобед нюйоркско време, преди да спадне леко до малко над 499 милиарда долара по-късно през деня, съобщи индексът на милиардерите на Forbes.

Наред с Tesla, оценките на други негови начинания, включително стартъпът за изкуствен интелект xAI и ракетната компания SpaceX, също са се повишили през последните месеци.

Това постижение допълнително затвърждава статута на Мъск като най-богатия човек в света, доста пред конкурентите му в световния технологичен сектор.

Според индекса на милиардерите на Forbes, основателят на Oracle Лари Елисън е вторият най-богат човек в света, с притежания за около 350.7 милиарда долара.

Миналия месец Елисън за кратко изпревари Мъск, след като акциите на Oracle скочиха с над 40%, подкрепени от изненадващо розовите перспективи на фирмата за бизнеса ѝ с облачна инфраструктура и сделките с изкуствен интелект (ИИ).

Огромното богатство на Мъск е тясно свързано с неговия дял от над 12% в Tesla, чиито акции отбелязаха рязък ръст тази година.

Акциите на Tesla бяха с над 3,3% по-високи в края на търговията в Ню Йорк в сряда и досега са се повишили с над 20% тази година.

Акциите на компанията отбелязват печалби през последните месеци, тъй като инвеститорите приветстват факта, че Мъск се фокусира повече върху своите компании, отколкото върху политиката.

По-рано тази година той беше критикуван заради работата си с Министерството на правителствената ефективност (DOGE) на администрацията на Тръмп, органът, натоварен със задачата да намали държавните разходи на САЩ и да съкрати работните места.

Мъск, който също така притежава платформата за социални медии X, сизрази гласно мнението си по въпроси като имиграцията и програмите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI).

Председателят на борда на Tesla, Робин Денхолм, заяви през септември, че Мъск вече е $начело$ в автомобилния производител.

Бордът на компанията също така заяви, че Мъск може да получи пакет заплащане на стойност над 1 трилион долара, ако постигне списък с амбициозни цели през следващото десетилетие.

За да получи пакета, той ще трябва да увеличи стойността на Tesla осем пъти, да продаде един милион роботи с изкуствен интелект, да продаде още 12 милиона автомобила Tesla и да постигне няколко други цели.

Също миналия месец Мъск обяви, че е купил акции на Tesla на стойност около 1 милиард долара, което някои инвеститори възприемат като вот на доверие във фирмата.

Tesla се сблъска с редица предизвикателства през последните години, включително силна конкуренция от конкурентни производители на електрически автомобили като китайския BYD, отбелязва ВВС.

Компанията е и в процес на преход към бизнес с изкуствен интелект и роботика.