Илон Мъск стана първият полутрилионер в света

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек, постигнал нетно състояние от над 500 милиарда долара (половин трилион), тъй като стойността на компанията за електрически автомобили и другите му бизнеси се е увеличила тази година.
Нетното състояние на технологичния магнат за кратко достигна 500,1 милиарда долара в сряда следобед нюйоркско време, преди да спадне леко до малко над 499 милиарда долара по-късно през деня, съобщи индексът на милиардерите на Forbes.
Наред с Tesla, оценките на други негови начинания, включително стартъпът за изкуствен интелект xAI и ракетната компания SpaceX, също са се повишили през последните месеци.
Това постижение допълнително затвърждава статута на Мъск като най-богатия човек в света, доста пред конкурентите му в световния технологичен сектор.
Според индекса на милиардерите на Forbes, основателят на Oracle Лари Елисън е вторият най-богат човек в света, с притежания за около 350.7 милиарда долара.
Миналия месец Елисън за кратко изпревари Мъск, след като акциите на Oracle скочиха с над 40%, подкрепени от изненадващо розовите перспективи на фирмата за бизнеса ѝ с облачна инфраструктура и сделките с изкуствен интелект (ИИ).
Огромното богатство на Мъск е тясно свързано с неговия дял от над 12% в Tesla, чиито акции отбелязаха рязък ръст тази година.
Акциите на Tesla бяха с над 3,3% по-високи в края на търговията в Ню Йорк в сряда и досега са се повишили с над 20% тази година.
Акциите на компанията отбелязват печалби през последните месеци, тъй като инвеститорите приветстват факта, че Мъск се фокусира повече върху своите компании, отколкото върху политиката.
По-рано тази година той беше критикуван заради работата си с Министерството на правителствената ефективност (DOGE) на администрацията на Тръмп, органът, натоварен със задачата да намали държавните разходи на САЩ и да съкрати работните места.
Мъск, който също така притежава платформата за социални медии X, сизрази гласно мнението си по въпроси като имиграцията и програмите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI).
Председателят на борда на Tesla, Робин Денхолм, заяви през септември, че Мъск вече е $начело$ в автомобилния производител.
Бордът на компанията също така заяви, че Мъск може да получи пакет заплащане на стойност над 1 трилион долара, ако постигне списък с амбициозни цели през следващото десетилетие.
За да получи пакета, той ще трябва да увеличи стойността на Tesla осем пъти, да продаде един милион роботи с изкуствен интелект, да продаде още 12 милиона автомобила Tesla и да постигне няколко други цели.
Също миналия месец Мъск обяви, че е купил акции на Tesla на стойност около 1 милиард долара, което някои инвеститори възприемат като вот на доверие във фирмата.
Tesla се сблъска с редица предизвикателства през последните години, включително силна конкуренция от конкурентни производители на електрически автомобили като китайския BYD, отбелязва ВВС.
Компанията е и в процес на преход към бизнес с изкуствен интелект и роботика.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Скоро ще умре и той и червеите ще го гризат
На книга и ден за ден. При една разпродажба се очертава една по-реална стойност.