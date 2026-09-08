Има арестуван заподозрян за серията от саботажи срещу енергийната мрежа на Германия

Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа на страната, съобщи германската полиция.

Според полицията задържаният е на 48 години. Мъжът е идентифициран като Даниел В. и е роден в малък град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Той е бил арестуван в района на електроцентралата Вайсвайлер близо до град Аахен в Западна Грермания. Арестът е бил извършен след неколкодневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната.

Полицията започна издирването на 48-годишния мъж, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът е критикувал производството на електричество от изкопаеми горива.

Предполага се, че заподозреният е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Там не са регистрирани прекъсвания на електрозахранването.

В понеделник край електроцентралата във Вайсвайлер, върху високоволтов електропровод, са открити още няколко устройства, предназначени да предизвикат експлозии. Те са били близо до мястото, където впоследствие полицията е успяла да арестува мъжа. Разследващите са открили и още едно писмо, с което е поета отговорност за нападенията.

Обекти в Саксония също са били набелязани, като в понеделник полицията съобщи, че в източната германска провинция са били открити и обезвредени най-малко 21 самоделни взривни устройства.

"Тези устройства са били предназначени да нанесат щети на високоволтовите електропроводи чрез предизвикване на късо съединение“, заявиха полицията и прокуратурата в Дрезден, като допълниха, че не са нанесени щети на електропреносната мрежа.

Полицията и прокуратурата отправиха съвместен призив за информация, като разпространиха и две снимки на мъжа. Мащабното издирване в неделя обаче не даде резултат и не беше открита открита никакво следа от заподозрения.

В петък полицията откри взривни вещества в апартамента на мъжа в западногерманския град Гевелсберг. По-късно специализирано полицейско звено щурмува камион в гора край Нидерциер, на около 100 километра оттам. Камионът изглеждал преустроен като кемпер. Издирваният мъж не беше открит вътре.