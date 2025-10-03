Имало интерес към концесия на "Топлофикация София"

Големи оператори имат интерес от концесията на най-голямото общинско дружество "Топлофикация София". Според кмета Васил Терзиев привличането на външен оператор, който да осигури финансиране за мащабна инвестиционна програма на затъналото дружество, е единственото решение за спасението му, смята кметът на София Васил Терзиев.

Състоянието на "Топлофикация София" беше обсъдено от общинския съвет на извънредно заседание в петък. Сесията беше закрита, тъй като включваше и въпроси около новото споразумение на енергийното дружество с държавния доставчик на газ "Булгаргаз". Тъй като параметрите му били търговска тайна, беше решено обсъждането да върви при закрити врата.

"Топлофикация" има дългове за над 2 млрд. лева основно към държавния Български енергиен холдинг. Сумата набъбва след всеки отоплителен сезон, тъй като общинската фирма не успява да покрива задълженията си за доставка на газ. Терзиев припомни, че за да се намери частен оператор на топлофикационното дружество, трябва дългът му да бъде предоговорен и отписан. За това е нужно съгласието на държавата. Подобна стъпка се обсъждаше преди няколко години. Тогава от общината бяха готови да прехвърлят отново топлофикационното дружество на държавата срещу дълговете му. Идеята си остана само на думи.

Още тогава имаше неофициална информация, че международни компании проявяват интерес към "Топлофикация София". Сред заинтересованите беше и френската "Веолия", която е концесионер на общинския ВиК оператор "Софийска вода".