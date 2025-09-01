"Имотите на София": Брокери ще дават безплатни консултации на гражданите

На 17 септември в Централния военен клуб граждани, купувачи, инвеститори и собственици на имоти ще могат да се възползват от безплатни консултации с опитни брокери, нотариуси, архитекти и оценители.
Срещите ще се проведат в рамките на събитието "Имотите на София", организирано за поредна година от Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ), между 16 и 19 часа.
Всеки посетител ще може на място да се срещне със специалисти от сектора - брокери с дългогодишна практика, нотариуси, оценители, кредитни консултанти и адвокати.
Гражданите ще имат възможност да зададат своите въпроси на едни от най-добрите експерти в областта, както за процеса на покупко-продажба на недвижимите имоти, така и относно определяне пазарната стойност на имотите, често срещани проблеми с документите, наемните взаимоотношения в София, банковото финансиране на сделките и други. Участието и консултациите са напълно безплатни, посочват от НСНИ.
В рамките на събитието ще се проведат и няколко панелни дискусии, насочени към най-важните въпроси, свързани с имотния пазар и развитието на столицата.
Сред темите са - перспективите пред цените и инвестициите в София в контекста на бъдещото членство на България в Еврозоната, сигурността на сделките и ролята на посредниците, както и необходимостта от балансирано градско развитие, съобразено с нуждите на гражданите.
"Имотите на София" е една от социално-отговорните инициативи на НСНИ - водеща организация в сектора на недвижими имоти. В нея членуват над 2500 професионалисти от 30 населени места. От създаването си през 1992 г. сдружението полага усилия насочени към непрекъснато спазване на етични принципи за работа в сферата на недвижимите имоти, следване на добрите практики и създаване на законова регламентация на професията.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.