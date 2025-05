Имунни клетки, борещи се с рака, скоро могат да бъдат проектирани в телата ни

Когато Брус Ливайн и колегите му започват опитите да проектират имунни клетки за борба с рака през 90-те години на миналия век, малко хора смятат, че ще успеят. "По-широката общност беше много скептична“, казва Ливайн, имунолог в Медицинския факултет "Перелман" към Университета на Пенсилвания във Филаделфия. "Когато представяхме изследванията си на различни форуми "бяхме на последната сесия в последния ден, в стая, която никой не можеше да намери".

Днес тези специално модифицирани имунни клетки, наречени CAR T клетки, са сред най-мощните терапии, с които онколозите разполагат за лечение на много видове рак на кръвта. А проучванията показват, че те биха могли да бъдат обещаващи за рак на мозъка и други солидни тумори, както и за автоимунни и други заболявания. Една изследователска фирма изчислява, че пазарът на CAR-T терапии, който се очаква да достигне 11 милиарда щатски долара тази година, ще нарасне до близо 190 милиарда долара до 2034 г.

Но CAR-T терапиите имат сериозен недостатък: те са трудоемки за производство и трудни за прилагане. След като имунните клетки, наречени Т-клетки, бъдат извлечени от кръвта на човек, лекарите ги изпращат до производител, където те биват генетично модифицирани, за да носят на повърхността си специализиран протеин, наречен химерен антигенен рецептор (Chimeric antigen receptor (CAR). Тези модифицирани клетки се отглеждат и размножават в стотици милиони други клетки, замразяват се и се връщат в болницата за вливане на пациента. Поради сложността на процеса само около 200 центъра в САЩ предлагат терапията.

"Целият този процес е просто неефективен", казва Саар Джил, хематолог и онколог, също в Медицинския факултет "Перелман". "Ако имам пациент с рак, мога да предпиша химиотерапия и той ще я получи утре. С комерсиалната CAR-T терапия обаче, хората трябва да чакат седмици за лечение", казва той. Това забавяне, заедно с високата цена на терапията, плюс необходимостта от химиотерапия, преди хората да получат CAR-T клетките, означава, че много хора, които биха могли да се възползват от CAR-T терапията, никога не я получават. "Всички искаме да стигнем до ситуация, в която CAR-T клетките са по-скоро като лекарство“, казва Джил.

Някои биотехнологични компании имат отговор: да модифицират Т-клетките в тялото. Лечения, които доставят ген за CAR протеина до клетките в кръвта, биха могли да се произвеждат масово и да се предлагат при поискване - теоретично, на много по-ниска цена от настоящите CAR-T терапии. Единична доза комерсиална CAR-T терапия струва около 500 000 долара. Флакон с in vivo лечение може да струва чувствително по-малко.

Идеята има някои известни поддръжници. Основателите на Capstan Therapeutics, компания в Сан Диего, Калифорния, която е фокусирана изключително върху in vivo клетъчни терапии, включват пионерите на CAR-T Левин и Карл Джун, както и Дрю Вайсман, който спечели Нобелова награда за работата си върху ваксини с информационна РНК. Пионерът на технологията за редактиране на гени CRISPR–Cas9 и носител на Нобелова награда Дженифър Дудна е съосновател на отделна компания, Azalea Therapeutics в Бъркли, Калифорния, която разработва in vivo CAR-T. И големите фармацевтични компании обръщат внимание на това. През март биофармацевтичната компания AstraZeneca се съгласи да плати до 1 милиард долара за базираната в Белгия in vivo CAR-T компания EsoBiotec, която стартира първото си изпитване върху хора на in vivo CAR-T терапия през януари.

Въпреки че изпитванияти при хора току-що започнаха, много изследователи са развълнувани от потенциала на по-опростена версия на CAR-T. "Ако е ефикасна и безопасна, тя наистина може да обърне настоящата парадигма", казва Джоузеф Макгуирк, хематолог и онколог, който изучава клетъчни терапии в Медицинския център на Университета в Канзас в Канзас Сити.

Но инженерството на клетки вътре в тялото е сложна задача. В тялото много клетки споделят общи рецептори, така че изследователите трябва да намерят начини за специфично насочване към T-клетките - или други имунни клетки, които биха могли да се включат в борбата със заболяването.

"Препъни-камъкът е как да доставите лекарството до правилната клетка, на правилното място, в точното време“, казва Мишел Саделен, генен инженер и директор на Колумбийската инициатива за клетъчно инженерство и терапия в Колумбийския университет в Ню Йорк, който също е пионер на CAR-T.

Всяка компания е разработила свой собствен подход за решаване на този проблем и всяка е променила своя вектор по различни начини. Например, Interius BioTherapeutics във Филаделфия, съоснована от Гил, тества вектор, който се закрепва към CD7, протеин, който се среща само върху Т-клетките и естествените клетки убийци.

Umoja Biopharma в Сиатъл, Вашингтон, тества лентивирусен вектор, украсен с протеин, който е насочен към три рецептора върху Т-клетките едновременно. Компанията има доказателства от животински модели, че тази стратегия е по-ефективна от насочването само към един рецептор и се надява, че тя ще имитира по-точно това, което се случва, когато Т-клетка се активира естествено, например след инфекция.

Ако са ефективни, подобни подходи биха могли да опростят производството и да осигурят CAR-T терапия на повече хора по-бързо. Макгуирк отбелязва, че когато ex vivo CAR-T терапията Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) беше одобрена през 2022 г. за хора с множествен миелом, производителят е имал ограничен производствен капацитет, което е довело до дълги периоди на чакане.

"Имахме 50 пациенти едновременно в нашия списък с чакащи", казва Макгуирк. "Повече от половината от тези пациенти починаха, преди да успеем да осигурим място за производство".

В допълнение към опростяването на производството, има и друго потенциално предимство на in vivo лечението. При ex vivo подходите хората получават химиотерапия преди CAR-T лечението, за да се елиминират нередактираните Т-клетки и да се освободи място за размножаване на редактираните. Но при in vivo подходите хората биха се отказали от химиотерапията преди лечението. "Не искаме да убиваме самите Т-клетки, които се надяваме да модифицираме", казва Джил. Това би елиминирало страничните ефекти, свързани с химиотерапията, като например по-голям риск от инфекции. Това може също да означава, че хора, които са твърде болни, за да получават химиотерапия, все още биха могли да отговарят на условията за CAR-T терапия.

Не е напълно ясно обаче дали in vivo CAR T, доставен чрез вирусен вектор, може да елиминира всички странични ефекти, които идват с ex vivo подходите. След инфузия, CAR T клетките се размножават в тялото и освобождават химикали, които засилват имунната система. В някои случаи те могат да причинят цитокинова буря. "Това е като влак, който излиза извън релсите“, казва Адриан Бот, главен научен директор в Capstan Therapeutics.

Някои изследователи подозират, че това може да е по-малък проблем с in vivo подходите. Това е така, защото модифицираните Т клетки ще се размножават в присъствието на други имунни клетки, включително клетки, които биха могли да помогнат за спиране на неконтролируем имунен отговор, казва Йи Лин, хематолог и онколог в клиниката Майо в Рочестър, Минесота. В резултат на това страничните ефекти може да са по-леки, казва тя.

Въпреки това, тези in vivo подходи е малко вероятно да елиминират опасенията, възникнали през последните няколко години относно вторичните ракови заболявания, причинени от CAR-T терапии. Въпреки че рискът е нисък, много страни изискват CAR-T терапиите да носят предупредителен етикет, който подробно описва този риск. Проблемът е, че лентивирусните вектори интегрират трайно CAR гена в генома на Т-клетката. Всеки път, когато клетката се дели, тя произвежда повече CAR T клетки. Това означава, че Т-клетките могат да продължат да атакуват целите си за дълги периоди - години, в някои случаи.

Въпреки че това може да е предимство, изследователите нямат голям контрол върху това къде в генома лентивирусът вмъква гена. Ако попадне на грешното място, това може да доведе до образуването на вторични ракови заболявания. Компаниите могат да скринират този проблем с ex vivo терапии, но не и с in vivo.

Вместо вирусни вектори, Capstan и няколко други компании се обръщат към наночастици, за да пренасят РНК в Т-клетките. РНК навлиза в цитоплазмата на клетката, където нейната генетична информация се използва за производството на CAR протеина само за кратко време. Въпреки че терапията трябва да се прилага в множество дози, тя може да се окаже по-безопасна. При първия признак на сериозен проблем лекарите биха могли да спрат прилагането на лечението и CAR протеинът ще изчезне след няколко дни или по-скоро.