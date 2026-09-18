"Инфлационен чек": 300 млн. евро подкрепа за хората и бизнеса заради цените на горивата

Мерки за общо 300 милиона евро подкрепа на хората и бизнеса заради високите цени на горивата ще приложи правителството на Румен Радев. Това съобщи вицепремиерът Александър Пулев след срещата в Министерския съвет.

Над 500 000 българи ще получат подкрепа, посочи той.

Правителството ще премахне и акциза на пропан-бутана, каза още Пулев.

Инфлационен чек за бедните

Предвидили сме мярка "Инфлационен чек" за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата, каза социалният министър Наталия Евремова.

Мярката представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи - под линията на бедност, посочи тя.

Общо осем групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Амбицията на правителството е изплащането ѝ да започне през октомври.

Финансовата подкрепа ще бъде насочена към лица и младежи без родителска грижа, граждани с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали.

Изплащането ще е еднократно, като няма да се изисква подаване на заявления, каза социалният министър. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата.

Подкрепа за земеделците

Подкрепа ще получат и земеделците, като мерките са били заложени в държавния бюджет, каза земеделският министър Пламен Абровски.

"Голяма част от мерките, които ние вече сме задействали, бяха предвидени в бюджета за 2026 г. Докато някои хора лягаха пода чадърите и си почиваха, правителство не спря да работи за своите граждани", заяви Абровски.

По думите му едно от най-важните пера са 170 милиона евро, които са предвидени като държавна помощ за земеделските производители.

"От тях 100 милиона евро ще отидат за компенсации за подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през настоящата година. Тоест земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евро цента за литър", посочи Абровски.

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