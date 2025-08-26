Инфлуенсърите Андрю и Тристан Тейт ще правят луксозен бункер в Букурещ

Подземен комплекс за 3.9 милиона долара правят братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт в Букурещ. Това съобщи проектантът Рон Хъбард, собственик на една от най-големите компании за изграждане на бункери в САЩ, предава Диджи24.
Комплексът ще включва десет спални, дневни и стая за отдих със стриптийз бар.
61-годишният Рон Хъбард е бивш дизайнер и производител на стомана.
Той стартира компанията Atlas през 2011 г., като първоначално продава стоманените си убежища като луксозни стаи за отдих. За милиардерите и влиятелните личности бункерите се превръщат в нов вид колекционерски предмет, точно като суперколите или частните самолети, отбелязва Диджи24, като се позовава на информация на "Tаймс“. С пандемията от КОВИД-19, руската инвазия в Украйна и американските въздушни удари срещу Иран търсенето рязко се увеличава.
"Ако Тръмп сключи мир с Путин, това ще бъде лошо за бизнеса, но ще е добре за света“, коментира наскоро предприемачът, цитиран от БТА.
Сред клиентите му е и главният изпълнителен директор на "Мета" Марк Зукърбърг.
Братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт от години са разследвани за издевателства над жени.
Андрю и Тристан Тейт, които бяха арестувани в Румъния в края на 2022 г., бяха изпратени на съд на 20 юни 2023 г. по обвинения в съставяне на организирана престъпна група, трафик на хора, изнасилване, незаконен достъп до информационна система, насилие и други.
През декември 2024 г. обаче Апелативният съд в Букурещ анулира обвинителния акт и върна делото към Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за започване на разследването отначало.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.