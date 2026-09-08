Инициативният комитет на Йотова: Лили Иванова, евродепутат от ГЕРБ и лидерът на БСП (пълен списък)

Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, лидерът на БСП Крум Зарков, професорът и полярен изследовател Христо Пимпирев, както и естрадната прима Лили Иванова. Това са някои от хората, които са част от инициативния комитет на Илияна Йотова за президентския пост.

Последното неизвестно около кандидатурата за президент на управляващите от формацията на Румен Радев беше именно кои хора ще са част от инициативния ѝ комитет. На първия ред на събитието беше и самия Радев, на когото Йотова благодари.

В комитета са и работещите в медии Валерия Велева, Ирина Цонева, Кристина Патрашкова, Недяко Йорданов, Севда Шишманова, Тома Томов, Явор Дачков и т.н. Първоначално бе тиражирана информация, че в него е и Георги Тошев, но през фейсбук той уточни, че не е част от инициативния комитет. Тошев посочи, че е получил покана да бъде част от инициативните комитети на двама от кандидат-президентите, но не се е регистрирал в нито един от тях.

Свързваните с ГЕРБ хора не се изчерпват с Емил Радев. Сред подкрепящите Йотова е дългогодишният бивш депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов.

В инициативния комитет са и спортистите-депутати от "Прогресивна България" Владимир Николов, Йордан Йовчев, Ивет Горанова. В него влизат и настоящата председателка на федерацията на художествена гимнастика Илиана Раева и бившата такава - Мария Гигова, бившият баскетболист и бивш служебен министър на спорта Георги Глушков, баскетболният треньор Константин Папазов, бившият футболист Емил Спасов. Част от тях като Илиана Раева, Константин Папазов, Емил Спасов и Владимир Николов имат връзка и с "Левски".

В инициативния комитет са и бившата волейболистка Ева Янева, както и дългогодишното либеро на националния отбор по волейбол Теодор Салпаров. Заедно с него зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев застава и съпругата му - актрисата и бивша тв водещ Ралица Паскалева. В него са и гравитиращите около президента (2002- 2013 година) Георги Първанов Мариана Попова и съпругът ѝ Веселин Плачков, както и самият Първанов.

Освен настоящият лидер на БСП Крум Зарков, в комитета влизат и други лица на партията като Атанас Мерджанов, Михаил Миков и Нона Йотова.

Сред членовете на комитета има и лица от обявилата предварително подкрепа за Йотова партия ВМРО, включително и дългогодишният лидер на формацията Красимир Каракачанов.

Йотова за Европа, България и Русия

"Точно в тези времена България трябва да остане вярна на себе си и на културно-историческата си идентичност", каза Йотова и по време на речта си реши да отбележи ролята на Русия в българската история:

"Не приемам да се пренаписва българската история, да се отрича влиянието на руската култура, да се забранява езикът, да се отрича Руско-турската освободителна война, да се забраняват гениални писатели, композитори, творци, които са научили всички нас на вековни човешки ценности".

"България трябва да се включва в дипломатическите канали, включително и с Русия, които – убедена съм, скоро ще бъдат отворени. Не защото сме "помежду" или "по средата", не защото сме неопределени, не, ние сме в центъра на Европа. В тази Европа ние не сме гостите, ние сме домакините. Това ни е завещано от нашите деди".

Според нея "България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украйна". "Няма да допуснем страната ни да бъде въвлечена в този конфликт", добави тя.

Според Йотова България трябва да бъде инициатор на друга коалиция – по думите ѝ, за мир: "И трябва (преговорите – бел.ред.) да бъдат възстановени, не могат обаче те да бъдат двустранни. Това е категоричното ми мнение. Европа не може да бъде просто наблюдател. Да има своите предложния за сигурността на континента – това е задължително".

"Познавам добре генезиса на конфликта в Украйна, не съм от политиците, които избягват тази тема. Колкото и да е деликатна, няма смисъл да си заравяме главите в пясъка. Войната в Украйна няма военно решение – това е позицията на президентската институция от сутринта на 24 февруари 2022 година. Първи, впрочем, в Европа (излезли с позиция – бел.ред.). Много след това големи държави с много повече претенции започнаха плахо да подават своите реакции", каза Йотова и добави, че според нея "повече оръжия и изсипани милиарди носят само повече жертви и изправят един срещу друг православни народи".

"Днес сигурността не е абстракция, не е теоретично понятие", каза Йотова и добави: "Какъв е нашият български избор: да бъдем наблюдатели, защото много често чувате "то от нас нищо не зависи", или със самочувствието на държава с една от най-старите и силни държавни традиции да предлагаме решения", добави Йотова.

"Модернизацията, превъоръжаването, влизането на достатъчно млади хора в редовете на българската армия е задача на всички институции", каза тя и благодари на правителството и на професионалното ръководство на армията.

Иначе Йотова обеща да е президент "със собствен глас".

"Поласкан и горд съм да бъда пред тази зала пълна с хора, които са дали много за България, да издигнем кандидатурата на една двойка, която заслужава да влезе на "Дондуков" 2", каза проф. Христо Пимпирев. Той определи Илияна Йотова и кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев като екип с опит. "Да, те са били журналисти. Но гледам, когато избираме някой, не какво обещава, а какво е направил. Президентът трябва да има опит да ръководи нашата страна", каза проф. Пимпирев по време на представянето на инициативния комитет.

Той разказа и за пътуванията си до Антарктида с директора на държавната Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев. И припомни, че миналата година Вълчев сключи граждански брак на борда на българския полярен кораб и "изкара медения си месец във войнишка каюта с две легла едно над друго".

Радев: Българите искат мир

"Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавно човешко мислене, които изисква постът на държавния глава", каза премиерът Румен Радев, който присъства на учредителното събрание на инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент.

Според него в България протичат процеси на нормализация, а обществото има ясни очаквания за бъдещето на страната. "Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти", каза той.

По думите на Радев президентската институция трябва да бъде ръководена от хора, на които обществото може да има доверие: "Президентството трябва да бъде в сигурни ръце".

Ето го и пълният списък на хората в инициативния комитет, който издига Йотова за президент:

Христо Пимпирев, съпредседател

Емине Гюлестан, съпредседател

Крум Зарков, съпредседател

Емил Стоименов, съпредседател

Членове са: Александър Боримечков, Александър Маринов, Ангел Симеонов , Анжела Димчева, Антоний Тодоров, Аркади Шарков , Атанас Мерджанов, Биляна Мирчевска-Странска , Боби Бобев, Борис Панкин , Боряна Бужашка-Данчева, Боян Ангелов, Валентин Старчев, Валерия Велева, Ваня Добрева, Васил Николов, Васил Сгурев, Васил Цонков , Васко Николов, Вежди Рашидов, Веселин Вълчев, Веселин Плачков, Виктория Монева, Владимир Москов, Владимир Николов, Владислав Лазаров , Георги Аврамчев, Георги Глушков, Георги Иванов, Георги Марков, Георги Николов, Георги Първанов, Георги Тодоров, Георги Тошев, Гергана Ичева, Григор Горчев, Емил Спасов, Желязко Гагов, Златан Стойков, Златко Златев, Иван Гранитски, Иван Иванов, Иван Лесов, Иван Маразов, Иван Таков, Иван Токаджиев, Ивет Горанова, Иво Хаджимишев, Илиана Раева, Илиян Чабуклийски, Илиян Янчев, Иля Велчев, Ирина Цонева-Милева, Йоана Томова, Йордан Йовчев, Йордан Йорданов, Йордан Младенов, Йордан Христов, Калина Иванова, Камен Алексиев, Константин Папазов, Красимир Гигов, Красимир Каракачанов, Красимир Премянов, Кристиан Вигенин, Кристина Патрашкова, Лидия Георгиева, Лили Иванова, Лъчезар Трайков, Любка Александрова, Любка Липчева-Пранджева, Любомир Стойков, Любослав Костов, Людмил Вагалински, Людмил Веселинов, Людмила Нинова, Маргарита Петкова, Мариана Попова, Марин Киров, Марин Маринов, Мария Гигова, Мария Гуркова, Мартин Захариев, Мартин Кацарски, Милен Иванов, Милен Михов, Милена Велчева, Минко Дудев, Мирела Йолова, Митко Димитров, Митко Щерев, Михаил Миков, Михаил Пандурски, Надя Парпулова-Ашуърт, Недялко Йорданов, Николай Анастасов, Николай Дойнов, Николай Марин, Николай Милчев, Николай Митков, Николай Овчаров, Николай Сотиров, Нона Йотова, Огнян Герджиков, Павел Михайлов, Павел Поппандов, Пенчо Милков, Петър Витанов, Петър Добрев, Петър Кънев, Пламен Карталов, Пламен Чернев, Полина Карастоянова, Ралица Паскалева, Румен Гунински, Румен Драганов, Сава Димитров, Севда Шишманова, Семра Наимова-Юзеир, Сергей Станишев, Симеон Идакиев, Симеон Караколев, Спас Панчев, Станимир Илчев, Станислав Владимиров, Татяна Пандурска, Теодор Салпаров, Теодосий Спасов, Тихомир Янакиев, Тодор Черкезов, Тома Томов, Филиз Хюсменова, Хайгашод Агасян, Христо Белоев, Христо Бонджолов, Христо Господинов, Христо Григоров, Христо Михайлов, Христо Орманджиев, Христо Христов, Цветелина Пенкова, Цветелина Спиридонова и Явор Дачков.

Предисторията

Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент в предаването "Панорама" на БНТ преди седмици, като заяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет, като тогава не даде подробности. Без изненада тя беше подкрепена от Румен Радев, чийто вицепрезидент беше почти два мандата и зае поста му, след като той се яви на парламентарните избори пролетта и сега е премиер. Очаквано зад Йотова застана и БСП - партията, чийто член тя беше преди да стане вицепрезидент.

Миналата седмица бе официално съобщено и кой ще бъде кандидатът ѝ за вицепрезидент - шефът на БТА Кирил Вълчев. Това стана не на специална пресконференция, а на влизане за концерт в зала "България". Изборът му отговаря и на заявката от края на юли на премиера Румен Радев, че би се радвал, "ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова". И тя, и Вълчев имат опит в медиите.