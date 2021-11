Инкасо разсипа долари на магистрала в САЩ, хората спираха да събират пари

Брониран инкасо камион изсипа огромно количество долари на магистрала в Калифорния, което предизвика хаос на пътя, защото шофьорите спираха, за да събират банкнотите. Това съобщават американските медии, цитирани от БГНЕС

"Има видеозаписи, на които се вижда как хората крадат пари от магистралата и ги взимат", заяви на пресконференция сержант Къртис Мартин от Калифорнийския пътен патрул.

Той обяви, че парите принадлежат на банка и трябва да бъдат върнати в полицията.

Причината за дъжда от долари е отворила се врата на брониранинкасокамион. Това се е случило близодо Сан Диего на междущатската магистрала 5, която минава от мексиканската граница на Калифорния и стига до Канада.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва как хората се движат по пътното платно, събират пари и дори хвърлят шепи зелени банкноти във въздуха.

Полицията предупреди, че кадритеще бъдат използвани за проследяване на всеки, който не предаде бързо парите.

Вече са арестувани мъж и жена, които са се включили в събирането на пари в брой,но след това случайно са сезаключилив колата си, блокирали са пътяи не са могли да избягат от полицията.

In California, drivers blocked a highway to collect bills that had fallen from an armored car. The door of the car that was carrying cash was accidentally opened for an unknown reason. Drivers passing by began collecting money and recording videos. pic.twitter.com/4qjVQFMXZQ — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 20, 2021