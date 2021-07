Иновативната платформа ЕON обогати видеотеката си до 15 хил. заглавия

Само 3 месеца след пускането на иновативната услуга EON, предлагаща телевизионно и видеосъдържание, "Виваком" надгради заглавията във филмотеката си с над 5 хиляди заглавия и техният брой вече надхвърля 15 хиляди.

Това превръща платформата в една от най-големите услуги за видео по поръчка с качествено съдържание у нас, която непрекъснато се развива. Сред най-популярните каталози в услугата са собствената Arena Play, HBO On Demand, Pickbox NOW, Hopster On Demand, Discovery On Demand и много други.

Постоянното надграждане и развитие на услугата е част от стратегията на Vivacom да осигури на потребителите достъп до изцяло нова телевизионна платформа с изключителни функционалности и ексклузивно видео съдържание, съчетана със супер бърз оптичен интернет, припомнят от телекома.

EON разполага със седемдневен тв архив на над 200 канала и нова спортна функционалност EON Sports Mode, стартирала специално за европейското по футбол. Тя предлага пълна информация за срещите и статистика за мачовете в реално време през платформата.

Платформата е разработена от United Cloud (Юнайтед Клауд), водещият център за високотехнологични иновации на собственика на "Виващом" – "Юнайтед Груп" (United Group). Трите пакета се предлагат на промоционални цени. При най-ниския цената е лев за първите два месеца, а при другите два – същата сума, но за първите четири месеца.