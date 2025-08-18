Иновациите в минната индустрия имат панагюрски адрес

Панагюрската рудодобивна компания "Асарел-Медет" обяви поредния си иновативен проект. Във време, когато темата за безопасността по пътищата става все по-наболяла, в предприятието се внедрява топ система за безопасност на движението на автомобилите в рудника. Преди това екипът получи изпреварващ достъп до технологии на бъдещето в минното дело при геоложките проучвания и оптималната преработка на рудите, защото беше единственият представител на българския бизнес в международните научно-изследователски проекти AGEMERA и X-Mine.

Иновативната система за безопасност ще помага за предотвратяването на сблъсъци между машините, като ще е особено ценна при тежки метеорологични условия.

Изпълнението на проекта започна в началото на 2025 година и се очаква да приключи в средата на 2026 г. Системата включва оборудване с видеодисплеи, датчици, сензори, сървър и други компоненти, които ще бъдат монтирани в над 70 минни и спомагателни машини. Всички те ще бъдат свързани в реално време, като ще могат да се определят и фиксират определени опасни зони, препятствия и съоръжения. Чрез индивидуални настройки за всяка машина ще се създаде динамична зона за безопасност, която ще предупреждава операторите при потенциално опасна близост с други машини или обекти. Системата ще осигурява 360-градусов обхват на безопасност, дори при лоши метеорологични условия като мъгла, снеговалеж или ниска осветеност, което ще е най-голямото предимство.

Изпълнението на проекта ще подобри безопасността на товаро-транспортните дейности и условията на труд в рудника. Очаква се да се намали опасността от сблъсъци и наранявания на служителите, да се минимизира рискът от навлизане в опасни зони и значително да се повиши безопасността за работещите в рудник "Асарел". По същество това е колективно средство за защита от най-висок клас, базирано на усъвършенствани дигитални технологии.

Продължава работата и по AGEMERA – ключов проект, който проучва потенциала на Европа за добив на критични суровини. "Асарел-Медет" е единствената българска компания, която участва в AGEMERA, заедно с още 19 партньори от бизнеса и научните среди.

Признание В края на 2024 г. проектът AGEMERA донесе на "Асарел-Медет“АД наградата за иновационен мениджмънт в конкурса "Иновативно предприятие на годината". Отличието е признание за постиженията на компанията, въздействието и ефективността на иновациите, които са внедрени, включително и тези, които са в процес на разработка. Критериите за оценка включваха не само високо качество и оригиналност, но и ефективността на бизнес модела, обясниха организаторите на престижния национален конкурс от Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Проектът съчетава иновативни подходи за изследване на геоложкия потенциал на находище "Асарел" чрез съвременни геоложки и геофизични методи. Един от тях са мюонните изследвания на обемно тегло. Такива до момента са проведени и в други две минни компании – босненската "Яйце" и полската KGHM.

"Мюонните детектори, които инсталирахме в рудник "Асарел", изчисляват обемната плътност на скалите, а разстоянието на детекция достига до 1 км. Подобно измерване се прави за първи път в България, като разработката е на унгарския геофизичен институт за изследвания "Вигнер", а разпространител на апаратурата е финландска компания", разказа Десислав Иванов, главен геолог на "Асарел-Медет".

Успехът Х-Mine Т"Асарел-Медет" е единствената българска индустриална компания, която по-рано участва и в проекта X-Mine, финансиран по програма "Хоризонт 2020" на Европейския съюз. Технологиите, разработени по проекта, се считат за бъдещето на минното дело, защото имат голям принос към целите за устойчиво развитие. Благодарение на тях се очаква до 20% намаление на транспортните разходи, 7% намаление на преработената откривка, от 10 до 30% по-ниско потребление на енергия и намаление на въглеродните емисии. Новите технологии позволяват по-добро минно планиране и по-ефективни производствени процеси, при които се намалява отпадъкът и се извличат оптимално полезните елементи..

"Единият мюонен детектор е за подземно сканиране, а вторият е за измервания на повърхността. Изследванията обхващат обемна зона с разломни нарушения в южната част на рудника и ще детайлизират спецификата на масива", допълва той.

По проект AGEMERA e тестван също нов вакуумен сондажен детектор, отчетено е и значително развитие в софтуера за анализ и симулация на параметрите на находището.

В рудник "Асарел" е тестван и уникален минен дрон, който все още е във фаза на разработка. Целта на полетите е да се локализира главен рудоопределящ разлом в западната част на находището. Заснемането ще бъде последвано от 3D инверсия на данни и на тяхната структурна интерпретация.

"Минната индустрия претърпя голяма промяна през последните години. Дългосрочното устойчиво развитие днес е невъзможно без иновации, научно-изследователско сътрудничество и дигитализация от последно поколение. Развитието на автоматизираните технологии за управление и прецизен контрол на процесите е фирмен приоритет, като основните аспекти са свързани с ефективно управление на ресурсите, отчитане на напредъка по целите за устойчиво развитие, безопасност на труда и екологична грижа", казва изпълнителният директор на панагюрската компания инж. Николай Пелтеков.