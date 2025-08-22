"Инса Спирит" е новият високотехнологичен завод за биоетанол в България

България влиза на картата на производителите на възобновяеми горива с новата инвестиция на "Инса ойл" с първото съоръжение у нас, което ще използва биомаса и е един от най-модерните индустриални комплекси на Балканите.

Започналото през юни 2022 г. строителство на боирафинерията вече е в напреднала фаза. Заводът е разположен върху площ от около 45 хиляди квадратни метра. Освен съоръженията и силозите, към завода ще има и 15 декара зелени площи. Инвестицията е на стойност около 56 милиона евро и включва производствените мощности и високотехнологчна лаборатория, която предстои да бъде сертифицирана по всички международни стандарти. Така се гарантира безкомпромисно високо качество на всяка произведена партида.

Производствен капацитет и технологии

Капацитетът на завода е 41 хиляди литра етилов алкохол дневно. Чрез процес на дехидратация част от него ще се превръща в биоетанол за нуждите на българския енергиен пазар. Технологията на завода е разработена от индийската компания PRAJ – световен лидер в проектирането на заводи за етанол, а оборудването е доставено от водещи компании като BÜHLER GROUP (Германия), ALFA LAVAL (Швеция), BOSCH (Германия), SIEMENS (Германия), HYDRO-THERMAL (САЩ) и SOLAR TURBINES (САЩ)-доставчик на системата за Ко-генерация.

Зърнобазата на новия завод включва пет силоза с достатъчен капацитет така, че да бъдат покрити годишните нужди от суровина. Производственият цикъл е напълно автоматизиран – от меленето на зърното до дестилацията и преработката на страничните продукти.

Защо е важно производството на биоетанол?

Биоетанолът е възобновяемо гориво, произведено основно от зърнени култури. Той се смесва с бензина и добавя следните ключови предимства.

Намалява се отделянето на въглероден оксид и въглеводороди в атмосферата от автомобилите с бензинови двигатели.

Повишава октановото число на бензина, което подобрява работата на двигатела и намалява разходите за поддръжка на автомобилите

Допринася за по-ниския въглероден отпечатък в национален мащаб



Всичко това ще доведе до реална полза за околната среда и за крайните потребители. Към момента изискването, за количеството биоетанол, което се добавя към бензина е минимум 9%. То е регламентирано от Европейската директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и Закон за енергията от възобновяеми източници който влезе в сила от първата половина на тази година. Европейските политики за намаляване на въглеродния отпечатък активно стимулират включването на биоетанол в транспортния сектор.

В световен мащаб функционират над 1 300 завода за биоетанол. Най-големите производители са САЩ, Бразилия, Китай. Инсталации за производство има и в страни от ЕС. Разработването на технологията ще доведе до по-устойчива и ефективна енергийна алтернатива за България, а заводът "Инса Спирит" ще бъде и един от най-модерните в региона.

"Нашата амбиция е да превърнем България в регионален фактор за производство на биоетанол в региона. Вярваме, че тази инвестиция ще е важна за икономиката ни и ще увеличи енергийната ни независимост, като същевременно се грижим и за опазването на околната среда", заяви управителя на "Инса ойл" Георги Самуилов.

Страничните продукти

Освен биоетанол, "Инса Спирит" ще произвежда като страничен продукт DDGS - изсушена спиртоварска каша. Тя е ценна съставка за производство на храни за животновъдството. При процеса на работа на инсталацията ще се получава и втечнен въглероден диоксид с висока чистота, който може да се използва в хранително-вкусовата промишленост. Инсталацията ще бъде проектирана и доставена от американската фирма PENTAIR.

След стартирането на "Инса Спирит", компанията предвижда развитие на технологии за второ поколение биоетанол, произведен от биомаса. Този втори етап ще превърне производството в още по-устойчива и перспективна алтернатива.

"Новият модерен завод на "Инса ойл" ще допринасе за устойчиво бъдеще. Той ще е пример за реално развитие на кръговата икономика. "Инса Спирит" е решителна крачка за България по пътя към развитие на високотехногична енергетика и прилагане на устойчиви зелени политики", каза още управителя на българската петролна компания Георги Самуилов.

Очакванията са, че заводът "Инса Спирит" ще заработи през втората половина на 2026 година. Не на последно място успешното развитие на проекта ще повлияе положително развитието на трудовия пазар в региона. Прогнозата е за разкриване на 120 нови работни места.