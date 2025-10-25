Инспектор от ДАИ-Пловдив блъсна пешеходец, тестът му за наркотици е положителен

Служител на "Автомобилна администрация"– Пловдив е отстранен временно след пътен инцидент и положителен тест за наркотици.

В петък инспекторът е бил със служебен автомобил пред учебен център за провеждане на практически изпит. При маневра на заден ход той е бутнал единия от двама, движещи се заедно пешеходци.

Пробата за алкохол на инспектора е била отрицателна, но полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат. Взета му е и кръвна проба за лабораторно изследване.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов е отстранил инспектора от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая.

Пострадалият пешеходец и спътникът му са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

Ударилият ги инспектор ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието и да се извини лично.