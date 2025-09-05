Инспектори по труда са нападнати с брадва при проверка в заведение

Екип от инспектори по труда е бил нападнат с брадва при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство в заведение за хранене в Димитровград. За овладяване на ситуацията се е наложила намеса на полицията, съобщиха от Главната инспекция по труда.
До агресията се стигнало, след като екип от Инспекцията по труда в Хасково при осъществяване на служебните си задължения, след легитимиране със служебни карти, е бил нападнат от мъж, представил се за съпруг на собственичката на заведението. Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.
При осъществения контрол инспекторите по труда установяват четири лица, работещи без трудов договор. С помощта на органите на полицията представителите на Инспекцията по труда успяват да приключат на място документалната част от проверката.
При предходни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка отново са установявани работещи без трудови договори, за което работодателят е санкциониран.
От Главната инспекция по труда обръщат внимание, че съгласно чл. 402 от Кодекса на труда, където са уредени правата на контролния орган, изрично се посочва, че инспекторите по труда имат право в рамките на своята компетентност да посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от работниците и служителите, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност.
Те имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. В същия член се посочва, че работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.
Проверката на работодателя продължава.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.