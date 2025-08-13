Интерконекторът с Гърция сваля с 46% таксите си за пренос на газ до Украйна

Операторът на газопровода от гръцкия град Комотини до българския Стара Загора – "Ай Си Джи Би", обяви намалени с 46 процента тарифи за нов маршрутен продукт за групиран капацитет за доставки на природен газ до Украйна.

Това става в сътрудничество с операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Новите трансгранични маршрути ще позволят на Украйна достъп до терминала за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис и Трансадриатическия газопровод (TAP).

Новите продукти за групиран капацитет са одобрени от Надзорния съвет на българо-гръцко,италианското дружество, предстои да бъдат разгледани от националните енергийни регулатори на съответните държави.

Двата нови маршрута надграждат вече обявения продукт по инициативата за развитие на Вертикалния газов коридор, за който всички оператори по трасето обявиха 25 процента отстъпка от стандартните си такси за транзита на газ до Украйна.

При едното ново трасе търговците ще могат да пренасят газ от междусистемната точка Амфитрити от мрежата на гръцкия оператор DESFA и после от Комотини до Стара Загора, румънската точка Негру Вода 1/Кардам, после през Исакча 1/Орловка до Каушани и Гребеники.

Второто тръгва от междусистемната точка на свързване на ICGB с Tрансадриатическия газопровод и следва същия маршрут.

Основната на допълнителните маршрути е да се улесни навременното и финансово изгодно нагнетяване на природен газ в подземните газови хранилища на Украйна преди зимния сезон.

Като ясен знак за общия ангажимент към енергийната устойчивост на Украйна и към засилено регионално сътрудничество, операторът "Ай Си Джи Би" и украинският оператор GTSOU намаляват тарифите си с 46%.

Капацитетът ще бъде предлаган единствено под формата на месечни продукти. В съответствие със стратегическата цел на инициативата, номинациите ще бъдат позволени единствено за изход към Украйна – без достъп до национални виртуални търговски точки или вътрешни изходни точки в транзитните държави, посочва дружеството.

Решението на компанията да предложи най-голямата отстъпка в региона подчертава дългосрочния ѝ ангажимент към регионалната солидарност, енергийната сигурност и стратегическа гъвкавост.

"Това решение отразява нашия общ ангажимент за засилване на регионалното сътрудничество и надграждане на енергийната сигурност в целия регион на Югоизточна Европа. Разчитаме да получим необходимите одобрения от националните регулатори по трасето на двата маршрута и да работим и занапред в тясно сътрудничество с останалите преносни оператори от инициативата. Заедно сме изградили трайно партньорство с цел да предоставим надежден, ефективен и изгоден достъп до природен газ за Украйна и региона", посочват изпълнителните директори на "Ай Си Джи Би" Джордж Сатлас и Теодора Георгиева..