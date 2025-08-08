Интерконекторът с Гърция взе разрешително за разширението си, но строежът ще чака

Операторът на интерконектора между Гърция и България – българо-гръцко-италианското дружество "Ай Си Джи Би", е получил от българското регионално министерство строително разрешително за модернизацията на газоизмервателната станция край Стара Загора като част от проекта за увеличаването на капацитета на газопровода, идващ от Комотини, от сегашните 3 млрд. Куб. М до 5 млрд. куб. м, съобщиха от дружеството в петък.

Товоапозволява обявяването на поръчка за избор на изпълнител за проектирането, доставката на допълнителното оборудване и монтажа му, но на този етап не е ясно кога ще стане това, тъй като операторът ще изчака резултатите от повтория тест за пазарното търсене на добавения капацитет, за да вземе окончателното инвестиционно решение и за стартира реално дейностите по разширението на газопровода.

Прогнозната му стойноост е 10-15 млн. евро за модернизацията както на бъргарската газоизмервателна станция, определена като лот 1, така и за тази край Комотини, която ще е лот 2.

Дружеството обаче ще започне реализацията на пректа след като приключи с пазарния тест за интереса на търговци на газ да пренасят повече количество по газопровода. Първият такъв беше през септември 2023 г. и от "Ай Си Джи Би" обявиха, че са получени необвързващи заявки за двойно повече от търсените 2 млрд. куб. м.за няколко последователни газови години. През май 2024 г. "Ай Си Джи Би" стартира обвързващата фаза, в която вече доставчиците трябваше не само да заявят количества, но и да сключат договори за поискания от тях капацитет. Тя обаче се провали.

В началото на юли тази година операторът стартира нов двугодишен цикъл за изследване на пазарния интерес към увеличаване на капацитета на газопровода. Необвързващи оферти се очакват до началото на септември 2025 г., а фазата с обвързващи оферти е планирана за лятото на 2026 г.

Дружеството посочва още, че ръководството му активно участва в дискусии с финансови институции относно финансирането на проекта за разширяване на капацитета.

След като бъде осигурен устойчив финансов план и акционерите ндобрят окончателното инвестиционно решение за проекта за разширение, строителните дейности по Лот 1 ще могат да стартират. Паралелно с подготовката на процедурите за Лот 1 се придвижва и документацията за газоизмервателна станция при гръцкия град Комотини, за да се гарантира, че и двата обекта напредват в синхрон, в съответствие с общата стратегия за сключване на договори по проекта.

"Разрешителното за строителство на българска територия е още една стъпка напред в последователните усилия за реализация на проекта за разширение на интерконектора“, заявяват в съобщението в петък изпълнителните директори на „Ай Си Джи Би“ Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Разширяването на интерконектора е ключова част от развитието на Вертикалния газов коридор за пренос на втечнен газ от Гърция през България и Румъния до Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. На гръцка територия инфраструктурата му вече е свързана с терминала край Александруполис, а е възможно да пренася и допълнители количества азерски тръбопроводен газ към Европа.

Газопроводът Комотини-Стара Загора е свързан с преносната мрежа на „Бултаргарнсгаз“. Държавния оператор вече строи участъци за вдигането на капацитета на своя мрежа, за да може по-големи количества да преминават от пункта Кулата-Сидирокастро на границата ни с Гърция към точката Кардам – Негру вода 1 – на румънската.

Модернизацията на инфраструктурата и разширението на капацитета за пренос на интерконектора с Гърция ще затвърди още повече стратегическата роля на газопровода и ще осигури възможност за увеличени количества на доставките за българския пазар и други страни в региона. Това представлява ключова възможност и за доставки към Украйна благодарение на пряката свързаност на съоръжението с Трансбалканския газопровод и Трансадриатическия газопровод, отбелязват от „Ай Си Джи Би“.