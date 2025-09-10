Инвеститор в Плевен е осъмнал със запор на 5 млн. лв. през схема с помощник-нотариус

Министерството на правосъдието съобщи за осуетен в последния възможен момент опит за незаконно отнемане на близо 5 милиона лева от водеща мултинационална компания, работеща в България от 2011 г.,

Българо-френска компания, която осигурява над 90 работни места и изгражда нов завод в Плевен на стойност 60 млн. лв., се оказа въвлечена в сложна схема, организирана чрез помощник-нотариус.

Случаят беше оповестен от министъра на правосъдието Георги Георгиев, който е бил сезиран от инвеститора.

На 5 юни компанията установява, че по нейни сметки е наложен запор за 5 млн. лв. във връзка със заповед за незабавно изпълнение по договор, за който тя твърди, че никога не е подписвала.

Развръзката води към действия на 18 март 2025 г., когато бивш управител на дружеството се явява пред помощник-нотариус в София. Той твърди, че преди две години е подписал договор за доставка с неустойки в размер на 3,5 млн. лв.

Бившият управител е придружен от управителите на още две компании - едната като страна по договора, а другата като ”солидарен длъжник“, уж в подкрепа на международния инвеститор.

Помощник-нотариусът заверява споразумение към договора, въпреки че то е подписано от бившия управител. Две седмици по-късно същият нотариален служител удостоверява и пълномощно, с което новият ”солидарен длъжник“ получава правото да представлява мултинационалната компания.

Прехвърляне на казуса в Козлодуй

Междувременно фирмата-длъжник се регистрира на несъществуващ адрес в Козлодуй и завежда делото в местния районен съд. След два отвода, трети съдия издава заповед за изпълнение, на базата на която частен съдебен изпълнител блокира сметките на инвеститора. Сумата нараства с лихви до близо 5 млн. лв.

След сигнал от компанията министър Георгиев разпорежда проверки на Инспектората към Министерството на правосъдието и сезира председателя на Окръжния съд - Враца.

Именно окръжният съд отменя акта на съдията от Козлодуй като незаконосъобразен и блокираната сума е освободена.

”Ощетяването на инвеститора беше предотвратено в резултат на действията на правителството, институциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол“, заяви Георгиев.

Министърът изпраща събраните материали на главния прокурор и предлага тежки дисциплинарни санкции - лишаване от правоспособност за три години за помощник-нотариуса и предупреждение за лишаване от права за замесения съдебен изпълнител.

Според Георгиев случаят е сигнал към инвеститорите, че държавата и съдебната система ще защитят техните интереси. Въпросът защо подобен случай изобщо е възможен остава без отговор.