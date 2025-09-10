Инвеститор в Плевен е осъмнал със запор на 5 млн. лв. през схема с помощник-нотариус

Министерството на правосъдието съобщи за осуетен в последния възможен момент опит за незаконно отнемане на близо 5 милиона лева от водеща мултинационална компания, работеща в България от 2011 г.,
Българо-френска компания, която осигурява над 90 работни места и изгражда нов завод в Плевен на стойност 60 млн. лв., се оказа въвлечена в сложна схема, организирана чрез помощник-нотариус.
Случаят беше оповестен от министъра на правосъдието Георги Георгиев, който е бил сезиран от инвеститора.
На 5 юни компанията установява, че по нейни сметки е наложен запор за 5 млн. лв. във връзка със заповед за незабавно изпълнение по договор, за който тя твърди, че никога не е подписвала.
Развръзката води към действия на 18 март 2025 г., когато бивш управител на дружеството се явява пред помощник-нотариус в София. Той твърди, че преди две години е подписал договор за доставка с неустойки в размер на 3,5 млн. лв.
Бившият управител е придружен от управителите на още две компании - едната като страна по договора, а другата като ”солидарен длъжник“, уж в подкрепа на международния инвеститор.
Помощник-нотариусът заверява споразумение към договора, въпреки че то е подписано от бившия управител. Две седмици по-късно същият нотариален служител удостоверява и пълномощно, с което новият ”солидарен длъжник“ получава правото да представлява мултинационалната компания.
Прехвърляне на казуса в Козлодуй
Междувременно фирмата-длъжник се регистрира на несъществуващ адрес в Козлодуй и завежда делото в местния районен съд. След два отвода, трети съдия издава заповед за изпълнение, на базата на която частен съдебен изпълнител блокира сметките на инвеститора. Сумата нараства с лихви до близо 5 млн. лв.
След сигнал от компанията министър Георгиев разпорежда проверки на Инспектората към Министерството на правосъдието и сезира председателя на Окръжния съд - Враца.
Именно окръжният съд отменя акта на съдията от Козлодуй като незаконосъобразен и блокираната сума е освободена.
”Ощетяването на инвеститора беше предотвратено в резултат на действията на правителството, институциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол“, заяви Георгиев.
Министърът изпраща събраните материали на главния прокурор и предлага тежки дисциплинарни санкции - лишаване от правоспособност за три години за помощник-нотариуса и предупреждение за лишаване от права за замесения съдебен изпълнител.
Според Георгиев случаят е сигнал към инвеститорите, че държавата и съдебната система ще защитят техните интереси. Въпросът защо подобен случай изобщо е възможен остава без отговор.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
То е ясно защо е възможен! Съда работи по документи като нотариуса би трябвало да не изпълнява подобни "поръчки". Аз съм сигурен. че подобна схема може да се разиграе навсякъде. Просто там не го правят, защото като се стигне до настоящия момент и след като длъжника подаде жалба въпросния помощник нотариус няма да практикува никога повече и ще има поне няколко човека с присъда 10+. Също така шанса там това да мине вероятно е много, много малък и като се претеглят рисковете и ползите схемата не струва. …
Какви са акцентите тогава - длъжностните лица тука се обявяват за некадърни и просто нямало да практикуват 3 години, което наказание е смешно за финансова измама за милиони, а останалите замесени вероятно ще пратят някой малограмотен, който за 10к е готов и майка си да продаде, защото е умрял от глад. Прокуратурата ще отчете, че е разкрито престъплението, ще вкара в затвора някакъв голтак и това е... Забравих - вероятно и някой ще лапне някакви кинти в прокуратурата, може и някой лев за съдията и ей къде е - всички печелят. Така вече рискът е оправдан - на 5 опита един да мине и схемата е много на плюс.
"Въпросът защо подобен случай изобщо е възможен остава без отговор." Защо?