Ипотечен кредит за сглобяема къща – банки и условия 2025

*Тази публикация е разработена за рубриката "Пари" на Mediapool по проект с известния портал за лични финанси MoitePari.bg. Порталът поддържа сравнения на над 1000 финансови продукта, част от които са всички банкови оферти за ипотечни кредити и за потребителски кредити. Основател на MoitePari.bg и на водещата компания за кредитно консултиране Creditland е финансистът Деян Василев.
Сглобяемите и модулни къщи вече не са екзотика на българския жилищен пазар. Все повече хора ги избират заради по-ниската цена, краткия срок на изграждане и високата енергийна ефективност. Въпреки това доскоро банките в България гледаха с резерви към подобни имоти – основно поради въпросите около тяхната трайност и правен статут.
Затова ще разгледаме как се промени отношението на банките към този тип жилища, какви са условията за финансиране през 2025 г. и какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да получите ипотечен кредит за сглобяема къща. Ще научите и какви чести грешки да избегнете при кандидатстване, както и практически пример от реален случай.
Сглобяемите къщи – от алтернатива до все по-признат актив
Дълги години банките у нас възприемаха сглобяемите постройки с резерви. Основната причина беше, че обезпечение по ипотечен кредит може да бъде само недвижим имот – а при тези конструкции често липсваше яснота дали попадат в тази категория.
Съмненията на банките се отнасяха и до ликвидността – възможността къщите бързо да бъдат продадени при неизплащане на кредита.
Днес ситуацията е различна. През 2025 г. две от водещите банки вече предлагат специални ипотечни продукти за покупка или строеж на сглобяема къща – ясен знак, че секторът се развива и този тип имоти се превръща в признат актив. Интересът расте, защото сглобяемите и модулни жилища се изграждат по-бързо, по-енергийно ефективни са и позволяват гъвкав дизайн.
Особености при финансирането на сглобяема къща
Какви са специфичните изисквания към терена и изпълнителя?
Парцелът трябва да бъде собственост на клиента и най-често се закупува със собствени средства или чрез потребителски кредит. Типичните суми за такъв заем са между 60 000 и 80 000 лв., като за одобрение са нужни стабилни и доказуеми доходи. Строителната фирма трябва да е включена в списъка с одобрени партньори на банката, което гарантира качествено изпълнение и завършване на проекта.
Общи условия и изисквания, които трябва да са изпълнени
Налице трябва да са четири ключови изисквания:
- Строителен статут: Къщата трябва да е постоянна и непреместваема, а не временно съоръжение.
- Фундамент: Необходим е масивен бетонен фундамент и трайна връзка със земята.
- Документация: Разрешение за строеж по ЗУТ, акт 16 (за завършени обекти) и вписване в Имотния регистър.
- Собственост: Земята трябва да е собственост на кредитополучателя и да бъде ипотекирана заедно с къщата.
Защо сглобяемите къщи се превръщат в устойчива инвестиция
Сглобяемите къщи са по-достъпни, по-бързи за изграждане и често по-енергийно ефективни. Благодарение на модерните технологии разходите за отопление и поддръжка намаляват, а гъвкавият дизайн се адаптира към нуждите на собствениците. Банките все по-често ги разпознават като реален актив с ясна стойност и ликвидност, което отваря възможности за финансиране.
Чести грешки, които да избегнете
- Недостатъчна подготовка на документи: Липсата на акт 16 или разрешение за строеж може да доведе до отказ. Затова е добре да се провери заедно с архитекта и строителя дали всички документи са налични преди кандидатстване.
- Избор на несертифицирана фирма: Ако строителят не е в списъка на банката, кредитът няма да бъде одобрен. Затова е добре да се избере фирма с доказан опит и референции от банки.
- Нереалистичен бюджет: Подценяването на разходите за парцела или довършителни дейности води до финансови затруднения. Затова е добре да се осигури 10–15% резерв над първоначалната оценка на проекта.
Пример от практиката
Семейство Иванови решава да построи сглобяема къща от 120 кв. м в покрайнините на Пловдив. Парцелът е закупен с потребителски кредит, а банката им отпуска ипотечен заем от 280 000 лв. със срок 25 години. Тъй като строителната фирма е в списъка на партньорите на банката, проектът е одобрен без забавяне. Къщата е завършена за по-малко от 6 месеца.
Добрата подготовка и изборът на правилен партньор са решаващи за успешното финансиране на сглобяема къща.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.