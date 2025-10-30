Ипотечен кредит за сглобяема къща – банки и условия 2025

*Тази публикация е разработена за рубриката "Пари" на Mediapool по проект с известния портал за лични финанси MoitePari.bg. Порталът поддържа сравнения на над 1000 финансови продукта, част от които са всички банкови оферти за ипотечни кредити и за потребителски кредити. Основател на MoitePari.bg и на водещата компания за кредитно консултиране Creditland е финансистът Деян Василев.

Сглобяемите и модулни къщи вече не са екзотика на българския жилищен пазар. Все повече хора ги избират заради по-ниската цена, краткия срок на изграждане и високата енергийна ефективност. Въпреки това доскоро банките в България гледаха с резерви към подобни имоти – основно поради въпросите около тяхната трайност и правен статут.

Затова ще разгледаме как се промени отношението на банките към този тип жилища, какви са условията за финансиране през 2025 г. и какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да получите ипотечен кредит за сглобяема къща. Ще научите и какви чести грешки да избегнете при кандидатстване, както и практически пример от реален случай.

Сглобяемите къщи – от алтернатива до все по-признат актив

Дълги години банките у нас възприемаха сглобяемите постройки с резерви. Основната причина беше, че обезпечение по ипотечен кредит може да бъде само недвижим имот – а при тези конструкции често липсваше яснота дали попадат в тази категория.

Съмненията на банките се отнасяха и до ликвидността – възможността къщите бързо да бъдат продадени при неизплащане на кредита.

Днес ситуацията е различна. През 2025 г. две от водещите банки вече предлагат специални ипотечни продукти за покупка или строеж на сглобяема къща – ясен знак, че секторът се развива и този тип имоти се превръща в признат актив. Интересът расте, защото сглобяемите и модулни жилища се изграждат по-бързо, по-енергийно ефективни са и позволяват гъвкав дизайн.

Особености при финансирането на сглобяема къща

Какви са специфичните изисквания към терена и изпълнителя?

Парцелът трябва да бъде собственост на клиента и най-често се закупува със собствени средства или чрез потребителски кредит. Типичните суми за такъв заем са между 60 000 и 80 000 лв., като за одобрение са нужни стабилни и доказуеми доходи. Строителната фирма трябва да е включена в списъка с одобрени партньори на банката, което гарантира качествено изпълнение и завършване на проекта.

Общи условия и изисквания, които трябва да са изпълнени

Налице трябва да са четири ключови изисквания:

Строителен статут: Къщата трябва да е постоянна и непреместваема, а не временно съоръжение.

Фундамент: Необходим е масивен бетонен фундамент и трайна връзка със земята.

Документация: Разрешение за строеж по ЗУТ, акт 16 (за завършени обекти) и вписване в Имотния регистър.

Собственост: Земята трябва да е собственост на кредитополучателя и да бъде ипотекирана заедно с къщата.

Защо сглобяемите къщи се превръщат в устойчива инвестиция

Сглобяемите къщи са по-достъпни, по-бързи за изграждане и често по-енергийно ефективни. Благодарение на модерните технологии разходите за отопление и поддръжка намаляват, а гъвкавият дизайн се адаптира към нуждите на собствениците. Банките все по-често ги разпознават като реален актив с ясна стойност и ликвидност, което отваря възможности за финансиране.

Чести грешки, които да избегнете

Недостатъчна подготовка на документи: Липсата на акт 16 или разрешение за строеж може да доведе до отказ. Затова е добре да се провери заедно с архитекта и строителя дали всички документи са налични преди кандидатстване.

Избор на несертифицирана фирма: Ако строителят не е в списъка на банката, кредитът няма да бъде одобрен. Затова е добре да се избере фирма с доказан опит и референции от банки.

Нереалистичен бюджет: Подценяването на разходите за парцела или довършителни дейности води до финансови затруднения. Затова е добре да се осигури 10–15% резерв над първоначалната оценка на проекта.

Пример от практиката

Семейство Иванови решава да построи сглобяема къща от 120 кв. м в покрайнините на Пловдив. Парцелът е закупен с потребителски кредит, а банката им отпуска ипотечен заем от 280 000 лв. със срок 25 години. Тъй като строителната фирма е в списъка на партньорите на банката, проектът е одобрен без забавяне. Къщата е завършена за по-малко от 6 месеца.

Добрата подготовка и изборът на правилен партньор са решаващи за успешното финансиране на сглобяема къща.