Иран извърши ракетна атака срещу американски бази в Ирак (Видео)

Иран извърши атака с балистични ракети земя-земя срещу бази, в които се намират американските сили в Ирак, в знак на отмъщение за убийството на генерал Касем Солеймани. Повече от десет ракети са изстреляни от Иран. Те са поразили двете въздушни бази в Ирбил и Ал Асад, западно от Багдад, предава ББС.

Иранският телевизионен канал Press TV предава за 80 убити в двете бази, предава РИА Новости. Секретарят на Върховния съвет на сигурността на Иран Али Шамхани заяви, че страната има 13 сценария за отмъщение на Вашингтон.

Видео от атаката, разпространено от Иран

Американският президент Доналд Тръмп написа в Туитър, че “всичко е наред“ и каза, че се оценяват жертви и щети. Той допълва, че САЩ има най-силната и добре екипирана армия в света с огромно преимущество и ще направи изявление в четвъртък сутринта.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.