Иран обяви готовност за дипломация, но след спиране на израелските удари

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран е "готов да обмисли отново дипломацията, след като агресията бъде спряна" и "агресорът бъде подведен под отговорност за извършените отвратителни престъпления".

Думите му дойдоха в петък вечерта, след края на среща в Женева с външни министри от Евросъюза в опит да бъде постигнато дипломатическо решение на войната с Израел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще реши за евентуално американско участие в конфликта в рамките на две седмици.

Аракчи отново настоя, че ядрената програма на Иран е мирна и че атаките срещу страната муо са нарушение на международното право, добавяйки, че Иран ще продължи "да упражнява законното си право на самозащита“.

"Заявявам пределно ясно, че отбранителните способности на Иран не подлежат на обсъждане", каза той пред журналисти.

След разговорите френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че не смята, че има "окончателно решение" по отношение на "иранския ядрен проблем".

"Иранският външен министър изрази готовност да продължи дискусиите по ядрената програма и, в по-широк смисъл, по всички въпроси“, каза той пред медиите, събрали се в швейцарската столица.

"Очакваме Иран да бъде отворен за дискусии, включително със Съединените щати, за да се постигне споразумение чрез диалог", каза още Баро.

Междувременно германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е "наше общо усилие да избегнем по-нататъшна ескалация" в Близкия изток и да "постигнем напредък в преговорите".

В кратки коментари за медиите след края на разговорите, заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас казва, че регионалната ескалация "не е от полза за никого" и затова "трябва да поддържаме дискусиите отворени", предаде ББС.

Министърът на външните работи на Великобритания Дейвид Лами заяви: "Ние бяхме ясни, Иран не може да има ядрено оръжие". Той допълни, че с колегите му европейски външни министри са "нетърпеливи" да продължат "текущите дискусии" по преговорите с Иран.

"Призоваваме Иран да продължи разговорите си със Съединените щати", каза още Лами, добавяйки, че "това е опасен момент" и е "изключително важно" да не видим регионална ескалация на конфликта между Иран и Израел.

Още преди началото на срещата в Женева френският президент Еманюел Макрон заяви, че Иран трябва да позволи възобновяване на работата на Международната агенция за атомна енергия на ООН за преминаване към "нулево обогатяване" на уран; надзор върху дейностите на Иран, свързани с балистични ракети; освобождаване на "заложници" от Иран, визирайки чуждестранни граждани, държани в ирански затвори.

"Иран трябва да покаже, че е готов да се присъедини към платформата за преговори, която поставяме на масата“, каза Макрон пред репортери край Париж.

Преди срещата в Женева Аракчи заяви, че Израел е нападнал страната му "по средата на текущ дипломатически процес" със САЩ относно ядрения капацитет на Иран - процес, който според него е "обещаващ".

Той описа изненадващата атака на Израел като "скандален акт на агресия", "грубо нарушение на устава на ООН", което противоречи на "стандартите, за които този съвет се застъпва".

Междувременно администрацията на Тръмп наложи нови санкции, свързани със снабдяването на Иран с отбранителна техника, включително на две организации, базирани в Хонконг, както и санкции, свързани с борбата срещу тероризма, показва публикация в уебсайта на американското Mинистерство на финансите, цитирана от Ройтерс.

Санкциите са насочени срещу най-малко 20 организации, пет физически лица и три кораба, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

"Няма място за преговори със САЩ, докато израелската агресия не спре", каза той и обвини САЩ, че са "партньор в израелските престъпления срещу Иран".

Иранският президент Масуд Пезешкиян също заяви, че Техеран няма да участва в ядрени преговори, докато Израел продължава атаките срещу Ислямската република.

Въпреки това Белият дом потвърди в четвъртък, че преговори между САЩ и Иран относно ядрената програма все пак се провеждат, независимо от израелската офанзива, след като агенция Ройтерс разкри, че специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, е провел няколко телефонни разговора с Аракчи.

В същото време Израел продължава с високоточни удари срещу обекти на иранската ядрена програма. Над 60 изтребителя на израелските военновъздушни сили нанесоха удари по десетки военни обекти в Техеран, поразени са много военни цели, включително централата на организацията за отбранителни иновации и изследвания.

Израелските военни съобщиха, че са извършили поредица удари в няколко индустриални обекти за производство на ракети в иранската столица.

Премиерът Бенямин Нетаняху съобщи, че Израел вече е унищожил половината от ракетните пускови установки на ислямската република са унищожени, по оценка на армията.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че е инструктирал армията да засили атаките срещу "символите на режима" в иранската столица Техеран, за да го дестабилизират.

"Трябва да нанесем удари по всички символи на режима и механизмите за потискане на населението като (милициите) "Басидж", както и по главните опори на режима като Революционната гвардия", заяви Кац в изявление.

Иран също продължава с ударите, като един от тях порази жилищен блок в Южен Израел. На осмия ден от войната между двете страни в няколко района на Израел се задействаха предупредителните сирени за въздушно нападение.

Според изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) целите на 17-ата вълна от нападения включват военни съоръжения, обекти на оръжейната промишленост, контролни центрове и военновъздушните бази "Неватим" и "Хацерим".

ДПА отбелязва, че за момента не може да провери по независим път дали тези цели са били поразени в действителност. Според израелски данни при нападението са пострадали голям брой хора.

По-рано в петък израелски медии съобщиха за атака срещу крайбрежния град Хайфа. Новинарският сайт ynet писа за общо 14 ранени в района.

Израелската армия заяви, че Иран е изстрелял залп от балистични ракети, което е предизвикало задействането на системите за противовъздушна отбрана. В няколко региона са били обявени предупреждения за ракетни нападения, а жителите са били инструктирани да се укрият. Впоследствие властите отмениха тези предупреждения.

По непотвърдени данни се предполага, че са нанесени удари и на други места. Според ynet и телевизия "Кан" е била поразена сграда на училище в Централен Израел, като за момента не се съобщава за пострадали.

Въпреки това Белият дом потвърди в четвъртък, че преговори между САЩ и Иран относно ядрената програма все пак се провеждат, независимо от израелската офанзива, след като агенция Ройтерс разкри, че специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, е провел няколко телефонни разговора с Аракчи.

Американски източници вече съобщиха, че Тръмп е одобрил плановете за включването на САЩ в ударите срещу Техеран, но изчаква преди да вземе решение.

European and Iranian diplomats to meet as US delays decision to join Israeli strikes https://t.co/JUMuHG6KeT