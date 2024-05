Ирански режисьор избяга от затвор и бичуване заради свой филм

Режисьорът на филма "Семето на свещената смокиня" (The Seed of the Sacred Fig) Мохамед Расулоф захвърля електронните си устройства, за да не бъде проследен, и бяга през планинска гранична зона, след като властите в родината му Иран го осъждат на осем години затвор и бичуване.

"Моята мисия е да разказвам за това, което се случва в Иран, за ситуацията, в която сме попаднали като иранци. Това е нещо, което не мога да направя в затвора", обясява Расулоф в интервю за "Гардиън" (The Guardian).

Престъплението

Най-новият филм на Расулоф, чиято премиера ще се състои в Кан на 24 май, разказва историята на разследващ съдия, който се бори с параноята на фона на политическите вълнения в Техеран.

Прокуратурата го обвинява, че е заснел лентата, без да получи разрешение от съответните органи, че актрисите не са носили хиджабите си (забрадките, които мюсюлманките слагат на главите си) правилно и дори са били снимани без тях.

Присъдата включва лишаване от свобода, глоба, конфискация на имущество, както и налагане с камшик. Бичуването е заради бутилки вино, открити от полицията по време на обиск в апартамента на режисьора.

Това не е първото наказание на Расулоф, но е най-тежкото. Досега той два пъти е излежавал присъда в ирански затвори.

През 2010 г. е осъден за снимане без разрешение, а през 2020 г. - повторно заради филма си "Човек на почтеността", който според иранските власти е равнозначен на "заговор срещу националната сигурност" и "пропаганда срещу системата".

Като премества фокуса на последните си филми от социалната система на Иран към лицата, които затягат клещите на репресията, Расулоф е бил наясно, че ще получи по-тежка присъда, отколкото предишните пъти.

Според него причината, поради която иранската държава е предприела такива мерки, за да се "справи" с филмите му, е, че "както всяка друга диктатура или тоталитарна система, те искат да имат абсолютен контрол над образи, които не им харесват и които се противопоставят на реалността, на собственото им съществуване и на собствената им система".

"Те просто се опитват да сплашат всички и да парират всякакви опити за правене на фирми, изразяване на себе си или използване на свободата само заради тази илюзия за контрол. На моите връстници, на другите създатели на филми, искам да кажа: има начини“, казва режисьорът.

Бягството

Преди премиерата на филма "Семето на свещената смокиня" на фестивала в Кан награждаваният режисьор се оказва в положение, в което няма друг избор, освен да напусне теократичната ислямска република, защото е решен да продължи да разказва историята на нейния народ в киното.

Присъдата на Мохамед Расулоф за първи път е постановена от техерански съд през януари. Този месец тя трябвало да бъде изпълнена. Расулоф казва, че е имал само няколко часа, в които е трябвало да реши дали да остане в Иран, или да замине.

По съвет на свой приятел той прекъсва всякаква комуникация чрез мобилни телефони и компютри и се отправя към границата. Пресича я пеша - по таен маршрут.

"Това беше няколкочасов, изтощителен и изключително опасен преход, който трябваше да извърша с водач", спомня си Расулоф.

След прехода той се укрива в скривалище. Трябвало да остане там доста дълго, преди да го прехвърлят в друг град, а оттам - на място, където можел да се свърже с германските власти.

Сега той се намира в Германия. Оптимист е, че ще успее да присъства следващата седмица на премиерата на филма, заради който едва не влезе в затвора. Все пак обаче Расулоф смята да се върне в родината си "съвсем скоро" и да изтърпи присъдата си.

"Имам предвид да се върна съвсем скоро, но мисля, че е така с всички иранци, които са напуснали страната. Всички имат по един стегнат куфар“, обясни той.

Преди да се прибере и да понесе определеното му наказание режисьорът има план да реализира няколко филмови проекта.

"Написах много проекти, когато бях в затвора, и винаги съм чувствал, че ако остана зад решетките за години, няма да имам сили или възможност да направя тези филми. Първо трябва да ги направя, а след това е време да се върна и да отида в затвора", заявава режисьорът.

Запитан дали германското външно министерство е подпомогнало пътуването на Расулоф до Европа, говорител на министерството заяви, че не може да коментира отделни случаи, като добави: "Федералното правителство няма да намали усилията си в подкрепа на смелото гражданско общество в Иран".

Режисьор без паспорт и пътуване до Кан

Още през 2017 г. паспортът на Мохамед Расулоф е отнет от иранските власти. Това налага и да получи задочно голямата награда на фестивала в Берлин през 2020 г. за филма си "Няма зло" (There Is No Evil).

Културните власти в Германия помагат за потвърждаването на самоличността на режисьора, след като успява да избяга от Иран и пристига в страната. Министерството на външните работи на Германия му предоставя документи, които позволяват по-нататъшно пътуване към Европа.

Сега германските и френските власти водят преговори, за да му разрешат да пътува до филмовия фестивал на Лазурния бряг преди премиерата на филма "Семето на свещената смокиня", който ще бъде представен в основния конкурс следващия петък.