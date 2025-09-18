Iron Maiden ще отпразнува половин век и с концерт в София

Легендарната британска метъл група Iron Maiden се завръща в София догодина, за да отпразнува 50-годишнината си. Групата обяви нови дати от двугодишното си турне Run For Your Lives, a сред тях е и концерт на националния стадион "Васил Левски“ на 26 май 2026 г.

Организаторите от Fest Team съобщават, че сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на Maiden, а шоуто се очаква да бъде впечатляващото, защото "това е турне, което няма да има еквивалент и шансът да се преживее на живо в София е наистина уникален".

Изборът на песни за турнето досега набляга предимно върху първите 9 албума на бандата от "Iron Maiden" до "Fear of the Dark" (1992). В това турне за пръв път от 1983 г. насам Iron Maiden са без барабаниста си Нико Макбрейн, който се пенсионира от концертна дейност в края на 2024 г., въпреки че остана част от групата за студийна работа. На негово място на концертите свири барабанистът Саймън Доусън.

Билетите ще са в продажба до дни

Продажбата на билети за голямото шоу в Со фия ще бъде поетапна: на 23 септември достъп до тях ще имат единствено членовете на официалния фен клуб на Iron Maiden, а ден по-късно и регистрираните във Fest Club ще могат да си купят билети. Масовата продажба започва няколко дни по-късно на 27 септември в 11:00 през сайта на Ticket Station. Цената на билетите ще бъде между 99 и 280 лв., обявяват организаторите.

На националния стадион в София през май догодина ще бъде и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar - място за срещи преди и след концерта.

"Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината", казва басистът и основател на британската метъл банда Стив Харис.

Освен България новите дестинации в световното турне включват още Атина – 23 май, Букурещ – 28 май, както и Братислава, Хановер, Амстердам, Милано, Париж, Лион, Лисабон и специално хедлайн шоу във Великобритания на 11 юли.

Сред акцентите за 2026 г. е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето.

Завръщане в България

Концерът ще бъде пети за групата в България, ако в това число се вклчва и първото им участие у нас през 1995 г., когато обаче на сцената не беше фронтменът Брус Дикинсън.

Последното им участие беше през 2022 г., когато в рамките на турнето Legacy of the Beast, групата заби в тогавашната Арена "Армеец".

Създадена в средата на 70-те години в Лондон, Iron Maiden се превръща в една от най-влиятелните банди в света. Със 17 албума и над 100 милиона продадени копия, хиляди концерти и популярен талисман - чудовището Еди, бандата остава важна част от живота на поколения любители на рока и метъла. И до днес групата е слушана от повече от 8 млн. души месечно в музикалната платформа Spotify.