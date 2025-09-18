Iron Maiden ще отпразнува половин век и с концерт в София

Легендарната британска метъл група Iron Maiden се завръща в София догодина, за да отпразнува 50-годишнината си. Групата обяви нови дати от двугодишното си турне Run For Your Lives, a сред тях е и концерт на националния стадион "Васил Левски“ на 26 май 2026 г.
Организаторите от Fest Team съобщават, че сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на Maiden, а шоуто се очаква да бъде впечатляващото, защото "това е турне, което няма да има еквивалент и шансът да се преживее на живо в София е наистина уникален".
Изборът на песни за турнето досега набляга предимно върху първите 9 албума на бандата от "Iron Maiden" до "Fear of the Dark" (1992). В това турне за пръв път от 1983 г. насам Iron Maiden са без барабаниста си Нико Макбрейн, който се пенсионира от концертна дейност в края на 2024 г., въпреки че остана част от групата за студийна работа. На негово място на концертите свири барабанистът Саймън Доусън.
Билетите ще са в продажба до дни
Продажбата на билети за голямото шоу в Со фия ще бъде поетапна: на 23 септември достъп до тях ще имат единствено членовете на официалния фен клуб на Iron Maiden, а ден по-късно и регистрираните във Fest Club ще могат да си купят билети. Масовата продажба започва няколко дни по-късно на 27 септември в 11:00 през сайта на Ticket Station. Цената на билетите ще бъде между 99 и 280 лв., обявяват организаторите.
На националния стадион в София през май догодина ще бъде и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar - място за срещи преди и след концерта.
"Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината", казва басистът и основател на британската метъл банда Стив Харис.
Освен България новите дестинации в световното турне включват още Атина – 23 май, Букурещ – 28 май, както и Братислава, Хановер, Амстердам, Милано, Париж, Лион, Лисабон и специално хедлайн шоу във Великобритания на 11 юли.
Сред акцентите за 2026 г. е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето.
Завръщане в България
Концерът ще бъде пети за групата в България, ако в това число се вклчва и първото им участие у нас през 1995 г., когато обаче на сцената не беше фронтменът Брус Дикинсън.
Последното им участие беше през 2022 г., когато в рамките на турнето Legacy of the Beast, групата заби в тогавашната Арена "Армеец".
Създадена в средата на 70-те години в Лондон, Iron Maiden се превръща в една от най-влиятелните банди в света. Със 17 албума и над 100 милиона продадени копия, хиляди концерти и популярен талисман - чудовището Еди, бандата остава важна част от живота на поколения любители на рока и метъла. И до днес групата е слушана от повече от 8 млн. души месечно в музикалната платформа Spotify.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.