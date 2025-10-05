Ирония на съдбата: Треска за кални пари на плажа в Царево

"Треска за кални пари" се случва на плажа на Царево в третия ден след бедствието, при което дъждовете и морето отнеха четири човешки живота. Местни жители, а също и хора от различни селища търсят на плажа разбил се от силата на водата сейф на фирма за отдаване на строителна техника, предава БНТ.

Още преди ден БНТ показа хора, връщащи се от плажа хора с кални банкноти от по 50 и 100 лева. Това е причината, а също и предотвратяването на грабежи, от събота в Царево да има пропускателен пункт за влизане и излизане от града.

Румен Колев от Районното управление в Царево посочи, че през цялата нощ е охраняван района за противодействие на мародерство.

"Цяла нощ сме обикаляли и сме гонили хората от плажа", каза той. Колев потвърди, че са намерени банкноти, имало дори ентусиасти, които искали да се гмуркат и да търсят въпросния сейф в морето.

Има информации за разбити жилища. Местните се притесняват и от появата на зарази.

Във вторник се очакват нови проливни дъждове, затова аварийно се почистват деретата на р. Черна. Багери ще влязат и в къмпинг Арапя за почистване. По първоначални разчети щетите са за над 50 млн.лв. В същото време там отново се очаква влошаване на метеорологичната обстановка в началото на следващата седмица.

Трети ден без ток

Трети ден продължава работата на кризисните екипи във вилно селище "Елените", след унищожителните две приливни вълни, които нанесоха сериозни щети в района.

Над 200 са евакуираните жители, а селището остава без електрозахранване. Полицията вече разследва случаите на мародерство.

Преди входа на "Елените" екипи на жандармерия и полиция допускат само собствениците на имоти, които се намират в долната част на курорта. Те идват за кратко, за да вземат пари и документи. На пункта задължително се представят документи за самоличност и за собственост.

Ограниченията са с цел безопасният и да не се допускат кражби в курорта.

Вчера бяха задържани двама мародери, които са проникнали в 8 апартамента и са взели 4500 евро и скъпи вещи. Те са минали по плажа. Затова районът, включително и гората, се охранява от полиция.

Хората, които живеят в горната част на "Елените" не знаят кога ще стигнат до домовете си. Тежка техника работи на терен по разчистването на кални маси и наноси,

все още има вили, до които достъпът е невъзможен. Има и десетки доброволци от цялата страна, които са на терен.

На входа на курорта, където е пропускателният пункт, от рано сутринта има опашки от хора, които чакат с надежда да стигнат до домовете и обектите си, но тежката обстановка все още не го позволява.