"Искаме нормален живот! Ще блокираме държавата!": Плевен въстава, след като трета година е без вода

"Ще блокираме страната", "Искаме нормален живот", "Кнежа ли е центърът на България" - това бяха само част от възгласите на жители на Плевен, които се събраха пред сградата на общината тази сутрин.

Напрежението в областния център, в който живеят около 100 000 души, е огромно и напът да ескалира, след като местната власт и ВиК дружеството си прехвърлят отговорността за безводието.

Трето поредно лято плевенчани са на режим на водата. С днешна дата официално имат по 4 часа сутрин и вечер, което според жители не е вярно. Във вторник обаче цял ден градът остана на сухо.

Това беше причината днес плевенчани да се съберат на спонтанен протест пред общината в търсене на решение на проблема. При тях обаче единствено се появи кметът на общината д-р Валентин Христов.

Представители на местното ВиК и на държавния "Български ВиК Холдинг", под чиято шапка е местното дружество, нямаше. Това още повече разгневи хората и по-късно те се отправиха към сградата на ВиК, се видя от репортаж на бТВ.

Обмяна на опит

"Трета година обменяме опит кой ползва леген, кой канче. В 8:30 часа спря водата и в 19:30 часа я пуснаха и в 21:30 часа отново я спряха. Това са три години. По кварталите има 3 часа вода, по високите етажи - 2 часа вода в денонощие", каза потърпевша.

"Искам нормален живот....Ще блокираме държавата", заяви мъж. Призова кметът да поведе колоната на недоволните към столицата.

Не може държавният ВиК холдинг да отпуска 90 млн. лева за ремонт на водопреносната мрежа в Кнежа, а за Плевен с население от 100 000 души само 30 млн. лв., допълни друг недоволен.

"Всички знаем какъв е отговорът - четири букви ГЕРБ", провикна се трети. Обясни и какви са роднинските връзки и как всички са навързани като "свински черва" по роднински в управлението на водните дружества, а специалисти за решаване на проблема няма.

"Не може да строим спортни зали, след като нямаме вода да живеем", провикна се друг потърпевш.

Жителите на Плевен настояват общината да ги информира всяка седмица какво се прави, за да се реши проблемът с безводието.

Настояват да се обяви бедствено положение.

Кметът в оправдателен режим

"Този проблем не е от три, а от 30 години. Няма вода - имаше малко валежи, мрежата е компроментирана. Ние разчитаме само на Черни Осъм, който е единственият източник на вода и кладенци. Нямаме собствен изравнителен съд, нямаме язовир, нямаме допълнителни кладенци", влезе в оправдателен режим кметът на Плевен Валентин Христов.

Кметът твърди, че проблемът няма да се реши само с подмяна на цялата водопроводна мрежа. Той настоява, че е нужно строителството на нов язовир, за да се реши цялостният проблем с безводието в Плевен, а общинският бюджет не разполага с такива средства.

В края на юли Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви, че прави пазарно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", с който да бъде решен проблемът с водоснабдяването на Ловеч, Плевен и редица други населени места в региона, които при трайно засушаване са на воден режим.

Вече повече от година бившият министър на екологията Емил Димитров, известен като Ревизоро, по студия и пред медии обяснява, че край Плевен има три язовира и няма нужда да се строи четвърти. Нееднократно намеква, че става въпрос за "усвояване" неясно от кой на поредните милиони. Емил Димитров и други водни специалисти дадоха предложение за бързо решаване на проблема, но отговорните институции продължават да повтарят като мантра, че трябва нов язовир и кършат безпомощно ръце.

В Плевен схемата на водоснабдяването е сбъркана, твърди бившият екоминистър.

"Градът има три водоснабдителни системи, които са с шахтови кладенци и основното, което идва от Ловеч. А трябва да е точно обратното. Ако погледнете картата, ще видите, че Плевен се намира на река Вит, а не на река Осъм, откъдето се захранва. И ако някой реши да си строи язовири, нека си ги строи, макар че няма нужда, и да си захрани Ловеч и селата", каза Емил Димитров пред БНТ още в началото на годината. Според него Плевен трябва да се захрани от река Вит.

"Къде е сбъркана схемата? Всички твърдят, че в Плевен няма язовири. Не, в Плевен има три язовира. Единият е язовир "Сопот", който събира водата от река Вит - 160 млн.куб.м, след това тази вода отива в язовир "Горни Дъбник" - общо 190 млн.куб.м вода има постоянно в близост до Плевен, която може да се използва, иначе отива в Дунава", обясни Емил Димитров.

През това лято водната криза обхваща Плевен и още 14 населени места. Тя се задълбочи заради голяма авария на магистрален водопровод, вследствие на което градът почти цяло денонощие беше без вода във вторник.

На този фон община Плевен е преразгледала и оптимизирала част от проектите, финансирани по инвестиционната програма на държавния бюджет. Дава се приоритет на подмяната на ВиК инфраструктурата в 22 от малките населени места. Заложени са и разходи за проектиране на сондажни кладенци в 7 села.

За четвъртък е насрочена среща на кмета на Плевен с началници в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.