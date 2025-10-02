Исканият от младите лекари и сестрите ръст на заплатите ще струва 240 млн. лева

Необходими са 20 млн. лв на месец или 240 млн. лева за цялата година, за да бъдат изпълнени исканията за по-достойни възнаграждения на младите лекари и медицинските сестри, обяви в четвъртък лидерът на “Продължаваме промяната“ и бишв финансов министър Асен Василев. Изчисленията са въз основа на данни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Министерството на здравеопазването, които партията е анализирала, обобщила и публикувала в нова онлайн платформа zdrave.promeni.bg. В нея всеки може да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички 181 публични държавни и общински болници в страната и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.

Василев съобщи, че от ПП събират подписи за извънредно заседание на парламентарната здрана комисия, на което да се разгледа законопроектът за регулиране на заплатите в здравния сектор, който беше отложен в края на юли за след лятната ваканция.

И до днес обаче въпросът остава нерешен, заради което младите медици от инициативата “Бъдеще в България“ организират протест на 7 октомври. Целта е парламентът да приеме промените преди срока за внасяне на бюджета за 2026 в края на октомври и необходимият ресурс да бъде включен във финансовата рамка за следващата година.

Според ПП пари в системата за увеличение на заплатите има и е въпрос на политическа воля това да се случи. “Нужни са 20 млн. лв. на месец, а бюджетът на НЗОК е 9 млрд. лв“, коментира Василев.

Депутатът от “Продължаваме Промяната“ Васил Пандов обясни, че необходимата сума от 240 млн. лева може да бъде осигурена без никаква значителна тежест за държавата, тъй като тя съставлява едва около 2.5% от бюджета на НЗОК и е четири пъти по-малко от финансирането на увеличението на заплатите в сектор “Сигурност“.

Изчисленията показват, че и сега голяма част от болниците покриват исканите от медиците нива на възнаграждения, но на ниво средни брутни заплати, в които са включени допълнително материално стимулиране и други добавки към заплатата като нощен труд, прослужено време и др.

6 000 лева за сестра се оказва реалност, а не мечта

Така например в “Пирогов“ средната брутна заплата на специализант е 3 780 лв, на лекар без специалност - 4 042 лв, а на медицинските сестри - 4 398 лв. Старшите сестри пък са със средна брутна заплата от 6 006 лв. Така средно за “Пирогов“ от ПП са изчислили, че за сестрите не са необходими допълнителни средства за заплати, а само прерарзпределяне на средствата между брутна и основна заплата. Докато за увеличение заплатите на специализантите ще са нужни 859 743 лв.

Университетската болница “Свети Иван Рилски“, която традиционно се слави с високи възнаграждения на персонала, пък изобщо не се нуждае от допълнителни средства, за да постигне желаното увеличение на основните заплати. Там специализантите получават средна брутна заплата от 4742 лева, а медицинските сестри – 5041, като за старшите сестри достига 6 638 лв.

Съответно в най-закъсалите финансово болници, където и условията за персонала са най-мизерни, са необходими по-големи допълнителни суми, които те не биха могли да изкарат на пазарен принцип от работата си с НЗОК. Например в болницата във Враца средната брутна заплата на специализант е 3 103 лв, на лекар без специалност - 2 674 лв, на медицинските сестри е 2 663 лв и на старшите сестри достига до 3 163 лв. В тази болница ще са необходими общо 4.1 млн. лева годишно за достигане на желаните възнаграждения от персонала, от които 3.9 млн. са за заплатите на медицинските сестри и другите професионалисти по здравни грижи.

В най-голямата болница в България – университетската болница "Свети Георги" в Пловдив ще са необходими 11.3 млн. лева допълнително за увеличение на заплатите. Там лекарите специализанти получават 3 154 лв, лекарите без специалност - 2 983 лв , а сестрите - 3 280 лв, като при старшите брутните заплати достигат 4 300 лв.

Всички тези числа обаче са доста условни и могат да бъдат подвеждащи.

Откъде идват високите брутни заплати

Масовата практика е болниците да държат медицинския персонал на ниски основни заплати и да се раздава допълнително материално стимулиране. Докато протестиращите медици настояват за по-високи основни заплати, защото бонусите са несигурни и могат да зависят от конюнктурни фактори като симпатии от страна на ръководството. Зад отказите на болничните мениджъри да повишат основните заплати стоят различни мотиви. Повечето от тях са склонни да дават допълнителни пари само на хората, които реално участват в работния график през месеца, а не са в отпуск или болничен, да мотивират финансово лекарите, които "изкарват" на болницата по-големи приходи през клинични пътеки и "избор на екип" и др.

Освен на допълнителното материално стимулиране, високите брутни заплати в болниците могат да се дължат и на голямата ножица в заплатите на отделните служители, за която многократно сме писали. Така ако в една болница 50 лекари взимат брутни заплати от по 2000 лева, а 10 лекари взимат заплати от по 30 000 лева на месец, то средната брутна заплата на лекар в болницата ще бъде 6666 лева. И съответно никой директор на болница няма доброволно да посегне на “златните кокошки“ - лекарите, които изкарват най-много пари за лечебното заведение, за да ги преразпредели към останалите.

Затова през годините се правиха многократно опити за централизирана регулация на възнагражденията, но всички те засега удрят на камък.