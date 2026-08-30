Исландците казаха "не" на подновяването на преговорите за членство в ЕС

Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, съобщи днес националната компания за радио и телевизия (RUV), цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство.

Вотът "против" ще разочарова Брюксел, тъй като някои негови представители разглеждаха Исландия като страна с нисък риск, чието присъединяване би могло да помогне за преодоляване на скептицизма към разширяването на ЕС и същевременно да укрепи стратегически съюза в момент, когато сигурността в Арктика е все по-важна.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52.8% от исландците са отговорили с “не“, а 47.2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.

Правителството се ангажира да проведе референдум за възобновяване на преговорите за присъединяване, след като дойде на власт след изборите през 2024 г., а допитването беше обявено през март.

Министър-председателка Криструн Фростадотир заяви, че нейното социалдемократическо правителството ще се съобрази с решението на избирателите.

Фростадотир водеше активна кампания за гласуване в подкрепа на възобновяване на преговорите с ЕС. Дори докато преброяването на бюлетините все още продължаваше, тя изрази надежда, че референдумът няма да раздели страната, посочва ДПА.

“Знам, че някои приемат нещата много емоционално, но сега имах възможност да разговарям с голяма група хора от различни краища на страната и виждам, че те са доста склонни да приемат и други възможни резултати“, каза тя пред исландската обществена телевизия.

Огласените резултати вероятно ще замразят всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и са разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.

През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.

Северна държава членка на НАТО, Исландия е изправена пред нарастващ натиск да укрепи връзките си с континентална Европа, отбелязва ДПА.

Съмненията относно ангажимента на САЩ към сигурността на Европа и Исландия в частност, нарастващото геополитическо съперничество в Арктика и заплахите на Вашингтон да поеме контрола над Гренландия — арктически остров западно от Исландия — допринесоха за тази промяна.

Аргументът, свързан със сигурността, обаче очевидно не е успял да убеди достатъчно гласоподаватели, посочва ДПА.

Противниците на членството в ЕС твърдят, че присъединяването към блока би подкопало суверенитета на Исландия, като особено тревожен въпрос са риболовните зони. Риболовът е основен стълб на исландската икономика и много противници на евроинтеграцията се опасяват, че страната ще трябва да отстъпи контрола върху своите морски води.

Противниците на възобновяването на преговорите с ЕС заявиха също, че членството в НАТО и двустранното споразумение за отбрана, сключено със САЩ през 1951 г., са достатъчни, за да гарантират сигурността на страната. Недоверието към американския президент Доналд Тръмп също не изглежда да е било решаващ фактор, посочва ДПА.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство за свободно движение. Очаква се тези отношения да останат непроменени.

Брюксел не коментира веднага резултатите от референдума. В момент, когато евроскептичните сили набират популярност в няколко държави членки на ЕС обаче, един сигнал от Рейкявик би бил добре дошъл за лидерите на ЕС, отбелязва ДПА.