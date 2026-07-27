Испанският премиер определи пожарите в страната като "климатично бедствие"

Пожарникари продължават да се борят с горски пожари в цяла Испания, като има вероятност този в област Мадрид да се превърне в най-големия в новата история на страната, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че на правителствено заседание утре ще бъде одобрено създаването на научен консултативен съвет за климатичните промени, в който ще участват водещи испански изследователи по въпросите за климата.

"Това не са изолирани инциденти, а климатично бедствие", подчерта Санчес.

Пожарът в провинция Авила, намираща се на по-малко от 100 километра западно от Мадрид, изпепели близо 47 000 хектара, след като бушуваше в продължение на няколко дни, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

Ако данните бъдат окончателно потвърдени това ще е най-големият горски пожар, откакто през 1968 г. започва да се води официална статистика.

Предварително разследване на властите установи, че той е бил предизвикан от земеделска работа. Местни медии информираха, че мъж е бил задържан по подозрения в предизвикване на пожар поради небрежност. Той е използвал тежки земеделски машини въпреки наложената забрана в региона.

Вътрешният министър предупреди да не се правят прибързани оценки, тъй като огнеборците овладяват пожарите постепенно.

"Обстановката с горските пожари се подобрява постепенно", изтъкна снощи Гранде-Марласка пред журналисти.

Пожарникари все още се борят с пламъците в района Западна Сиера на запад от Мадрид и в съседната провинция Толедо.

Наред с пожара в Авила, трите огнища са опустошили близо 77 000 хектара горски площи и храсти.

Правителството обяви бедствено положение в засегнатите райони, за да ускори изпращането на помощ.

Министерство на вътрешните работи съобщи, че общият брой на засегнатите от евакуациите и ограниченията на движението е близо 90 000 души.

Испанското подразделение за справяне с извънредни ситуации заяви, че пожарите в Мадрид и съседните провинции са били овладени, въпреки че няколко огнища остават активни.

Междувременно друг горски пожар избухна в източната провинция Кастелон, където опустоши площ от 6500 хектара, а 16 000 души бяха евакуирани.

Евакуираните от пожарите в региона на Мадрид ще започнат да се връщат днес по домовете си, веднага щом условията за безопасност позволяват, съобщи регионалният префект Франсиско Мартин Агире, цитиран от Франс прес.

Това е първи признак за подобряване на критичната ситуация в областта, въпреки че огънят "все още не е овладян", допълни префектът.

Предстои обявяването на график за отварянето на къмпинг зоната в Ел Ескориал, откъдето бяха евакуирани 4500 души, както и за възобновяването на работата в дома за възрастни хора в град Сан Мартин де Валдеиглесиас - община, разположена на близо 50 километра западно от Мадрид, уточни Франсиско Мартин Агире.

Автобусната връзка между Мадрид и община Виламанта, която се намира близо до зоната, засегната от горските пожари, също се очаква да възобнови работа, а животновъдите отново могат да хранят животните си, освен ако условията не се влошат отново, добави префектът.

Испанската метеорологична агенция подчерта снощи, че периодът от януари до юли тази година е бил най-горещият в историята на страната.

Пожарите във Франция и Испания засега надхвърлят възможностите на ЕС за противодействие

Пожарите във Франция и Испания от последните дни засега надхвърлят възможностите на ЕС за противодействие, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че на места огънят напредва със скорост от 6 километра в час, докато европейските сили могат да овладеят пожар, ако се разпространява с 300 метра за час. По неговите думи ЕС разполага общо с 22 противопожарни самолета и пет вертолета за съвместно ползване, но отделните държавите имат допълнителни способности. Говорителят отбеляза, че досега към Франция са изпратени седем самолета, а към Испания - шест.

Комисията днес съобщи, че изпраща допълнителни сили за борба с огъня в двете държави, като във Франция ще работят още четири вертолета, осигурени от Чехия, Хърватия, Германия, Португалия, Словакия, Швеция и Турция. В Испания самолетите са били осигурени от Гърция, Италия и Турция. Координационният център на ЕС за действия в извънредни ситуации е в контакт с френските и испанските власти, за да оцени каква допълнителна подкрепа може да бъде осигурена, се посочва в съобщението.

Когато дадена държава поиска помощ по Механизма на ЕС за гражданска защита, заявката се споделя с всички 37 участващи страни, пояснява ЕК. Всяка държава може да предложи техника и огнеборци, а комисията съгласува и финансира действията по общия механизъм.