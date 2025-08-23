Историята на една майка: Да произвеждаш препарати от ядливи съставки (видео)

Финансист по професия, мечтател по душа и щастлива майка - така се описва Елица Бойчева в социалните мрежи. Там тя представя и новото си амплоа - на производител на почистващи и перилни препарати, които са различни от използваните обичайно продукти.
И в най-смелите си мечти Елица не си е представяла, че един ден ще се занимава точно с това. Виждала се е като преподавател по финанси, каквато е била в Университета за национално и световно стопанство в София. Прави успешна кариера в корпоративния свят - управлява инвестиционни фондове за стотици милиони левове.
Но майчинството преобръща живота ѝ. Когато малкият ѝ син е на 7 месеца, тя разбира, че детето има атопичен дерматит - проблем, от който често страдат бебетата. Това я кара да се посвети на каузата за чиста и безопасна среда, след като научава, че средно в един дом има около 62 токсични химикала, които се намират в продуктите за почистване. Дълго обмисля преди да се впусне в приключението да създава органични перилни и почистващи препарати. В крайна сметка се решава на тази голяма крачка. Днес мисията ѝ е да накара хората да мислят за почистването като осъзната грижа за своето здраве и за природата така, както го правят с храната.
