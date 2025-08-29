iSTYLE открива първия Apple Premium Partner магазин в България

iSTYLE обяви откриването на първия Apple Premium Partner магазин в България. Новият обект ще посрещне първите си клиенти на 31 август от 11:00 ч. в The Mall, представяйки напълно ново ритейл преживяване, вдъхновено от концепцията на Apple Store.

С откриването на първия такъв магазин започва нов етап в развитието на iSTYLE и ритейл присъствието на компанията в страната. Новата концепция позволява да се предложи по-високо ниво на обслужване, възможно най-близо до това в официалните Apple магазини по света.

Създаден по последните стандарти на Apple, магазинът предлага модерен, просторен интериор с оригинални дизайнерски елементи, а клиентите могат свободно да тестват всички устройства. Изложението на продукти е с приоритет – затворените витрини са сведени до минимум, така че всеки да може да изпробва продуктите свободно на отворени щандове.

Новият бизнес модел се различава от предишния подход Apple Premium Reseller, като целта на Apple Premium Partner магазините е да доближат клиентите още повече до света на емблематичната марка и да осигурят още по-високо ниво на обслужване. Екипът в магазина е преминал ексклузивно специализирано обучение по програмата Apple Premium Partner и ще предлага персонализирано обслужване, експертни съвети и безплатни обучения за потребители.

Посетителите ще открият пълната екосистема на Apple, както и широка селекция от аксесоари и услуги – включително експресен ремонт на iPhone (като смяна на дисплей или батерия) в същия ден, безлихвени планове за покупка, замяна на стари устройства и програми за защита на техниката.

Специални оферти по случай откриването

По повод откриването на новия магазин, на 31 август от 11:00 ч. най-нетърпеливите посетители ще могат да се възползват от ексклузивни оферти за продукти на Apple.