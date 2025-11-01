Италианската полиция запорира акции на "Кампари" за 1.3 милиарда евро

Италианската полиция наложи запор върху акции на "Кампари" на стойност 1.3 милиарда по обвинения в данъчни измами, съобщиха италиански медии, цитирани от БТА.
Разследването е водено от финансовата полиция в Милано, е установило, че компанията-майка Lagfin е погълнала с нарушения собствената си италианска дъщерна компания, притежаваща мажоритарния пакет акции на "Кампари“.
Според следователите при тази сделка холдингът не е декларирал капиталова печалба от около 5.3 милиарда евро (6.1 милиарда долара), реализирана чрез италианското дружество, и не са платени данъци върху нея.
Сумата от 1,3 милиарда евро, представляваща стойността на иззетите акции, е равностойна на размера на данъците, които според прокуратурата е трябвало да бъдат внесени.
Освен "Кампари", компанията притежава редица други известни марки спиртни напитки, сред които уискитата Wild Turkey и Glen Grant, коняка Courvoisier, както и различни марки джин, текила и водка.
Пазарната капитализация на "Кампари" на борсата в Милано възлиза на около 7 милиарда евро.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.