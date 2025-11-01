Италианската полиция запорира акции на "Кампари" за 1.3 милиарда евро

Италианската полиция наложи запор върху акции на "Кампари" на стойност 1.3 милиарда по обвинения в данъчни измами, съобщиха италиански медии, цитирани от БТА.

Разследването е водено от финансовата полиция в Милано, е установило, че компанията-майка Lagfin е погълнала с нарушения собствената си италианска дъщерна компания, притежаваща мажоритарния пакет акции на "Кампари“.

Според следователите при тази сделка холдингът не е декларирал капиталова печалба от около 5.3 милиарда евро (6.1 милиарда долара), реализирана чрез италианското дружество, и не са платени данъци върху нея.

Сумата от 1,3 милиарда евро, представляваща стойността на иззетите акции, е равностойна на размера на данъците, които според прокуратурата е трябвало да бъдат внесени.

Освен "Кампари", компанията притежава редица други известни марки спиртни напитки, сред които уискитата Wild Turkey и Glen Grant, коняка Courvoisier, както и различни марки джин, текила и водка.

Пазарната капитализация на "Кампари" на борсата в Милано възлиза на около 7 милиарда евро.