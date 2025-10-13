ИТН оттегли законопроекта за затвор и подслушване на журналисти, а Трифонов все пак го защити

От "Има такъв народ" (ИТН) най-сетне оттеглиха от деловодството на парламента законопроекта, който предвиждаше до 6 години затвор и подслушване на журналисти.

Партийният пресцентър изпрати в понеделник лаконично съобщение, че поправките са оттеглени. Проверка в сайта на Народното събрание показа, че този път действително измененията са изтеглени.

Поправките бяха за промени в Наказателния кодекс и предвиждаха от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв. ако някой разпространява информация, засягаща личния живот на другиго без негово съгласие. През преходните и заключителните разпоредби пък се предлагаше използване на подслушване и проследяване, докато се разследват тези т.нар. престъпления.

Ако тези поправки бяха приети в този вид, прокуратурата и съдилищата щяха да получат основание да вкарат в затвора журналисти, които разпространяват информация по скандали като записите на Бойко Борисов от къщата му в Банкя, както и аферата "Яневагейт".

Интересното е, че текстовете бяха предложени именно от хората на Трифонов, в чието предаване през годините често е имало шеги, свързани с личния живот на публични личности.

Трифонов излезе с публикация във Фейсбук по повод оттеглянето на поправките. "Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема", написа той.

Шоуменът защитава предложенията като посочва, че в тях "ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента". Миналата седмица бившият член на ИТН и настоящ лидер на МЕЧ Радостин Василев обяви, че поправките са били предложени, "за да се прикрие една от любовниците на Волдемор, която цъфна в медия с голите си снимки", след като в сайтове се появиха кадри, за които се твърди, че са на депутатка от ИТН.

Заради предложенията за затвор и подслушване на ИТН дългогодишният сценарист на Трифонов Иво Сиромахов открито разкритикува колегите си, а след това и се раздели с партийната талевизия, където водеше шоуто на Слави.

"Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал", написа Сиромахов по повод поправките.

Няколко дни по-късно той написа: "имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "Седем осми". "Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", добави той.

Измененията бяха внесени на 7 октомври и скоростно бяха приети от ресорната правна комисия, което предизвика сериозни критики и недоволство. Така в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е разговарял с председателя на ИТН и шоумен Слави Трифонов и законопроекът ще бъде изтеглен от вносителите. По време на изказването си пред медиите дори няколко пъти обяви, че това вече е станало. Въпреки това поправките бяха оттеглени едва днес.