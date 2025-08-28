Ивайло Мирчев: Близки до Пеевски се назначават за директори в ДАНС

Съпредседателят на "Да, България", част от коалицията "Демократична България", Ивайло Мирчев сигнализира, че партията на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" поема контрол над ДАНС.
"ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат", пише Мирчев във Facebook.
По думите му след уволнението на бившия директор на "Човешки ресурси" е съставен списък с 400 служители, които да бъдат пенсионирани. Според депутата работата по основните направления в службата за сигурност е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски.
"Руската агентура не се засяга, за да се избегне конфликт с местни интереси, свързани с комисионни от руския нефт (чрез приближена до Пеевски фирма в бизнеса с горива)", посочва Мирчев.
Според него в оптимизацията на агенцията участват и близки на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Мирчев отбелязва, че дрескодът на служителите е стегнат и ежеседмично се проверява облеклото им, като при неносене на костюм имало дисциплинарни наказация, а това затруднявало работата на агентите на терен.
"Администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор са значително занижени. Планът на Пеевски - отстраняват се непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни”, твърди Мирчев.
Преди седмица стана ясно, че тече подмяна и в териториалните звена на контраразузнаването, след като преди три месеца Деньо Денев временно оглави ДАНСна мястото на Пламен Тончев, изненадващо подал оставка по средата на мандата си и "пенсиониран" като председател на т. нар. Комисия по досиетата.
Сменени бяха и началниците във Варна и Пловдив, а според източници на Меdiapool в момента се сменят хора близки до държавния глава, какъвто беше и Тончев.
Контраразузнаването обаче все още е без постоянен председател, защото назначаването му изисква съгласуване между президента и правителството.
Временният председател Деньо Денев, който доскоро беше заместник на Тончев, беше част от безпрецедентния казус около машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 г.
Той подписа справката на агенцията, с която ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП нападнаха правителството на Денков и ПП-ДБ, а впоследствие ЦИК отмени машинното гласуване на първия тур на местните избори.
Някъде може ли да се прочете , какви са законовите задължения на ДАНС, МВР/ криминална, икономическа и т.н./ полиция и ГДБОП? От това , което чета в пресата се вижда , че прокуратурата използва ДАНС за откровенни дейности на полицията / за авторитет ли .../. ДАНС вместо да лови агенти на чужди правителства и да обучава свои такива се занимават с кокошкарски работи.
Близки до НАТО, но не и до украинската балалайка Мирчев се назначават! Не са близки до еко рекетьорите, които не позволиха престъпната ви демокрация да построи за 35 години дори един язовир! Дори скапан, както вашите демократично построени пътища, тротоари, саниране. С ремонт на ремонта на ремонта!
Шарлатани, Пеевски го е надървил и ви чака да му седнете отново в скута! Приготвил ви е мазно турско кафе. ;)
Кажете нещо което не знам..