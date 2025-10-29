Ивайло Мирчев: Мария Габриел е лобирала за сваляне на британските санкции срещу Пеевски

Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев бившият външен министър Мария Габриел от ГЕРБ е преговаряла с Великобритания за сваляне на санкциите на Делян Пеевски.

"ГЕРБ са имали кореспонденция с Великобритания за сваляне на санкциите срещу Пеевски. Конкретните стъпки са предприети от Мария Габриел като външен министър, без това да бъде обявено публично", написа Мирчев във Фейсбук.

По думите му, когато една държава чрез свой министър работи за сваляне на санкциите на обвинен в корупция олигарх, вместо за решаването на проблема с корупцията в страната, има проблем.

"Единственият уж министър на ГЕРБ в “сглобката” е изпълнявал най-важната поръчка на Борисов - да се свалят санкциите от Пеевски", пише още Мирчев.

Мария Габриел беше вицепремиер и министър на външните работи от 6 юни 2023 г. до 9 април 2024 г. - по време на т.нар. "сглобка" между ГЕРБ и ПП-ДБ. Тогава първоначално бе договорено на всеки 9 месеца да има ротация на премиера – за първите 9 месеца поста заемаше Николай Денков от ПП, а след това министър-председател трябваше да стане Габриел. Това обаче така и не се случи. С наближаването на времето за ротирането им започнаха преговори между ГЕРБ и ПП-ДБ, от които от партията на Бойко Борисов се оттеглиха с аргумента, че от ПП-ДБ искали "власт и постове", макар от обединението да казваха, че причината е настояването им Делян Пеевски да няма гарантирана роля за регулаторите и съдебната власт.

Сега Мирчев посочва, че "Борисов е висял и на масата на Тръмп-младши да прави бартер на стратегически активи срещу премахване на "Магнитски" от ортака му" и добавя: "Голяма грижа е това за Борисов - трябва да показва активност за пустите мерки, иначе голямо Д ще раздава мощни шамари на клетата коалиция на концесиите".

За срещата между Борисов и сина на президента на САЩ Доналд Тръмп се разбра в началото на октомври, когато авторитетният американски вестник "Уолстрийт джърнал" (Wall Street Journal – WSJ) писа за нея. От изданието посочиха, че тази пролет Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял от "Турски поток" и за олекотяване на санкциите "Магнитски". След това Борисов призна за срещата, но я омаловажи, описвайки я като "среща с дете на приятел". Лидерът на ГЕРБ обясни, че е коментирал санкциите по "Магнитески" на бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, но отрече да е говорил пред Тръмп-младши за Делян Пеевски и нямал "в контекста на какво да сложи името му".

Дни преди Доналд Тръмп-младши да пристигне в България през април тази година, Борисов обяви, че е сигурен, че Пеевски и Горанов ще излязат от "Магнитски". Тогава лидерът на ГЕРБ обяви, че няма информация кога се очаква САЩ да извадят двамата от санкционния списък, но изрично обяви, че "тече такъв процес".

Делян Пеевски беше санкциониран от САЩ за сериозна корупция през 2021 г. заедно със свързания с него висш служител на спецслужбите Илко Желязков, както и хазартния бос Васил Божков. През 2023 година Съединените щати включиха в списъка "Магнитски" бившия финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ, бившия енергиен министър и бивш депутат от БСП Румен Овчаров, двама бивши шефове на АЕЦ "Козлодуй" - Иван Генов и Александър Николов, както и лидера на Движение "Русофили" Николай Малинов.

През 2023 година Великобритания също санкционира Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. Това стана на същите основания, на които го направиха САЩ.