Ивайло Мирчев: Очаква ни изцяло управление на "Ново начало". Вървим към мека диктатура

Очаква ни изцяло управление на "Ново начало" с Делян Пеевски начело на страната в следващите години. Вървим към мека диктатура, вървим към това "ДПС-Ново начало" окончателно да завладее цялата власт в България. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод на четворната коалиция, която, както стана ясно в петък, се готви от ГЕРБ.

Мирчев отхвърли твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че от ПП-ДБ по никакъв начин не са заявили готовност да подкрепят правителството.

"Ние това нещо го направихме и нашите условия, ги сложихме на масата още миналата година. Те бяха Пеевски да бъде вън от всяко влияние в институциите и да не се докосва по никакъв начин до управлението на страната. Борисов тогава се уплаши и избра да управлява с Пеевски, избра си слабо правителство и в момента продължава окончателно, признавайки, че се познават от 20 години и че той изпълнява повелите на Пеевски, като влиза в подобна коалиция заедно с БСП и ИТН за изцяло под контрола на Делян Пеевски", обясни съпредседателят на "Да, България".

"Тогава, когато след 5 пъти избори бяхме готови да направим правителство с ГЕРБ, влизайки на разговор с Борисов, зад рамото на Борисов се подаваше главата на Пеевски", каза още Мирчев.

По думите му липсата на кворум в парламента вече трети ден след гневния монолог на Борисов от вторник, когато той изпрати депутатите от ГЕРБ по родните им места да проверяват в местните структури на партията "колко от ГЕРБ е изядено" е индикатор за това че "Борисов се гърчи пред Пеевски и за невъзможността да се отскубне, да отиде на избори и да направи трети опит ГЕРБ да не бъде погълнат от Делян Пеевски".

"В есемес му написах, че Пеевски го изяде. Е, днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде", заяви Мирчев, реферирайки към кореспонденцията между него и Борисов, която лидерът на ГЕРБ направи публична във вторник, и посочи че думите му са обръщение към Борисов.

По думите на Мирчев дали "ДПС-Ново начало" ще има министри, или не, след като влезе официално в преформатираното управляващо мнозинство, не е толкова важно.

"Борисов каза: "Когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам". Това е абсолютно достатъчно и може да обобщи цялата пресконференция на Борисов", обоснова се Мирчев.

Същото изречение на лидера на ГЕРБ бе откроено като сентенция и в позицията на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който написа в своя Фейсбук профил: "В 25-минутен моноспектакъл, Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите: "Аз като кажа нещо - Пеевски се съобразява. Той като ме помоли нещо - аз го изпълнявам".

Като "труп, който е на изкуствено дишане" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев определи БСП, която изглежда единствена ще понесе щета от текущото "преформатиране", свързана именно с шефа Народното Събрание Наталия Киселова, за чието отстраняване изглежда има консенсус.

"Вие видяхте, че от БСП по никакъв наччин не защитиха собствения си председател на Народното събрание. Дори комунистите днес не са като комунистите едно време, които единственото, което понякога правеха, беше да отстояват някакви цели. БСП се е предала. БСП е изцяло в лапите на Пеевски. Там нищо не може да се очаква", коментира той.

Подкрепа за кабинета по думите на Мирчев дори по конкретни теми няма да дойде от ПП-ДБ:

"За кабинет, в който не просто участва Делян Пеевски, а е на Делян Пеевски, не може да става дума за подобни разговори".