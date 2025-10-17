Ивайло Мирчев: Очаква ни изцяло управление на "Ново начало". Вървим към мека диктатура

Очаква ни изцяло управление на "Ново начало" с Делян Пеевски начело на страната в следващите години. Вървим към мека диктатура, вървим към това "ДПС-Ново начало" окончателно да завладее цялата власт в България. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод на четворната коалиция, която, както стана ясно в петък, се готви от ГЕРБ.
Мирчев отхвърли твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че от ПП-ДБ по никакъв начин не са заявили готовност да подкрепят правителството.
"Ние това нещо го направихме и нашите условия, ги сложихме на масата още миналата година. Те бяха Пеевски да бъде вън от всяко влияние в институциите и да не се докосва по никакъв начин до управлението на страната. Борисов тогава се уплаши и избра да управлява с Пеевски, избра си слабо правителство и в момента продължава окончателно, признавайки, че се познават от 20 години и че той изпълнява повелите на Пеевски, като влиза в подобна коалиция заедно с БСП и ИТН за изцяло под контрола на Делян Пеевски", обясни съпредседателят на "Да, България".
"Тогава, когато след 5 пъти избори бяхме готови да направим правителство с ГЕРБ, влизайки на разговор с Борисов, зад рамото на Борисов се подаваше главата на Пеевски", каза още Мирчев.
По думите му липсата на кворум в парламента вече трети ден след гневния монолог на Борисов от вторник, когато той изпрати депутатите от ГЕРБ по родните им места да проверяват в местните структури на партията "колко от ГЕРБ е изядено" е индикатор за това че "Борисов се гърчи пред Пеевски и за невъзможността да се отскубне, да отиде на избори и да направи трети опит ГЕРБ да не бъде погълнат от Делян Пеевски".
"В есемес му написах, че Пеевски го изяде. Е, днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде", заяви Мирчев, реферирайки към кореспонденцията между него и Борисов, която лидерът на ГЕРБ направи публична във вторник, и посочи че думите му са обръщение към Борисов.
По думите на Мирчев дали "ДПС-Ново начало" ще има министри, или не, след като влезе официално в преформатираното управляващо мнозинство, не е толкова важно.
"Борисов каза: "Когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам". Това е абсолютно достатъчно и може да обобщи цялата пресконференция на Борисов", обоснова се Мирчев.
Същото изречение на лидера на ГЕРБ бе откроено като сентенция и в позицията на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който написа в своя Фейсбук профил: "В 25-минутен моноспектакъл, Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите: "Аз като кажа нещо - Пеевски се съобразява. Той като ме помоли нещо - аз го изпълнявам".
Като "труп, който е на изкуствено дишане" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев определи БСП, която изглежда единствена ще понесе щета от текущото "преформатиране", свързана именно с шефа Народното Събрание Наталия Киселова, за чието отстраняване изглежда има консенсус.
"Вие видяхте, че от БСП по никакъв наччин не защитиха собствения си председател на Народното събрание. Дори комунистите днес не са като комунистите едно време, които единственото, което понякога правеха, беше да отстояват някакви цели. БСП се е предала. БСП е изцяло в лапите на Пеевски. Там нищо не може да се очаква", коментира той.
Подкрепа за кабинета по думите на Мирчев дори по конкретни теми няма да дойде от ПП-ДБ:
"За кабинет, в който не просто участва Делян Пеевски, а е на Делян Пеевски, не може да става дума за подобни разговори".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Много гнусно, корумпирано и слугинажно на Москва управление. Все едно сме 1945-та, а не 2025-та. Само убийствата ги няма, че ще е малко прекалено пред ЕС.
БСП от една послушна слугиня на мунчо се превърна в нормална партия, която отсвири това чудовище и гласува срещу него, докато ПеПетата и ДеБетата бранят с голи гърди мунчо.БСП гласува за отнемане на ДАНС от мунчо, ПеПетата и ДеБетата са за мунчо.Това е червената линия днес и тя разделя партиите на истински и жалки - дали си за или против мунчо.А "евроатлантическата"ППДБ заедно с путинските отпадъци работи за мунчо и с нищо не показва, че е срещу тоя вампир.С пяна на устата псуват свинята Шиши и свинята Тиква, но козируват на свинята мунчо.Ей затова са за боклука.
Направо да съжалиш Крачун и Малчо. Много са плитки тезите йм. Всеки ден едно и също. Нооо, напоследък е видимо желанието йм да "реват на чужд гроб" без да разбират защо и за какво. Загрижили се двамата юнаци за авторитета и здравето на ГЕРБ. Ха ха ха
А ма мен ми е жал за гербопитеците като тебе!
Свирчев има спешна нужда от психиатрична помощ, защото е дотолкова обсебен от Шиши, той така е завладял съзнанието му и е изместил всичко, че лудостта му е животозастрашаваща.Жал ми е за тоя много болен индивид.
Мръсна сган се оформи в управляващото правителство. Купени и корумпирани лица. Незнам как ще се показват в ЕВРОПА. вРЕМЕ Е НАРОДА ДА ПОКАЖЕ МЪДРОСТ КЪМ ТОВА ПАДЕНИЕ. ПОЗОР
Съгласен съм! Пеевски ще управлява държавата чрез протежето си Борисов!