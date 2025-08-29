Ивайло Мирчев призова за оставката на Горица Кожарева от ББР

Съпредседателят на „Да, България“, която е част от коалицията „Демократична България“, Ивайло Мирчев призова Горица Кожарева да подаде оставка като член на надзора на Българската банка за развитие заради информацията, че докато е била временен шеф на Сметната палата е разрешила покупката на 22 ненужни служебни коли за близо 2 млн. лв.

"Горица Грънчарова-Кожарева няма нравствените качества да управлява публични ресурси и трябва незабавно да си подаде оставката като член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие", написа Мирчев във Facebook.

В четвъртък от "Да, България" разпространиха до медиите одитния доклад, извършен от самата Сметна палата, в който се установява обществената поръчка за закупуване на 22 автомобила за институцията през 2024 г.

По думите на Мирчев покупката на колите е станало със съгласието на Кожарева, която по тогава временно оглавяваше Сметната плата, докато председателят ѝ Димитър Главчев беше служебен премиер.

В първоначалните планове на Сметната палата за 2024 г. е било заложено покупка само на 5 автомобила на обща стойност 400 000 лв. за централната администрация в София. Кожарева обаче решава да прекрои бюджетните харчове и да купи автомобили и за одиторите от провинцията.

Обществената поръчка за покупката на служебните коли е от есента на 2024 г. Тя е с прогнозна стойност 1.39 млн. лева без ДДС и е разделена на две части - за доставка на пет електрически автомобила за централната администрация и на още 22 "хибрида". Закупуват се коли „Тойота“, но се оказва, че не са били необходими на одиторите, като в Ловеч и Ямбол са отказали да ги приемат, защото нямали шофьорски книжки.

"Обществената поръчка е била умишлено манипулирана, за да се осигури облага за конкретен търговец. Има индикации и за извършено престъпление по служба, след като ръководител в Сметната палата се съгласява да се изтрие документ от деловодната система и да се подмени с друг. Но прокуратурата не е сезирана. Директор на Агенция “Държавна финансова инспекция” сега пък е Людмила Петкова, която като министър на финансите е одобрила корекцията в бюджета на Сметната палата, за да разполага с необходимите средства за замислената схема – да се купят 22 служебни автомобила без аргументация и мотиви", посочва Мирчев.

Според него дори Горица Кожарева да не бъде санкционирана, с докладът се доказва, „че тя няма нравствени качества да управлява публични ресурси“ и трябва да подаде незабавно оставка като член на Надзорния съвет на ББР.

Преди няколко дни ББР получи 4 млрд. лв. от финансовото министерство и ще финансира публични инвестиционни проекти. От ПП поискаха разбивка как ще се изразходват средствата и изразиха съмнения, че банката е инструмент на Борисов и Пеевски и „по тяхна благословия ще раздава пари на държавни предприятия и за "приоритетни" проекти по непрозрачен начин".

"ББР получи нови 4 млрд. лв. от Министерството на финансите и пак ще разпределя парите на гражданите, именно с решения, в които участва Горица Грънчарова-Кожарева, в чиято етичност и морал има основание да се съмняваме. И там ли ще иска да се изтриват и подменят документи, за да се "нагласят" нещата? Ако тя продължи да участва в управлението на публичния ресурс, докато получава и голяма заплата на удобна позиция, това ще представлява поредното доказателство за завладяването на институциите и запълването им с лоялисти, които имат една задача – да задоволяват частни интереси", отбелязва Мирчев.

Горица Грънчарова- Кожарева е първият и засега единствен неуспял кандидат за служебен премиер, след като отказа на президента Румен Радев да смени от проектокабинета си вътрешния министър Калин Стоянов, който днес е депутат от „ДПС-Ново начало“ на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски.

Заради отказа на Кожарева Радев повторно назначи Димитър Главчев за служебен премиер. След като Главчев отново оглави Сметната палата, Кожарева получи пост в Надзорния съвет на Българската банка за развитие.