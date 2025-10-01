Ивайло Мирчев: Таки е седмият премиер на България

“Демократична България“ предложи в сряда да се състави парламентарна комисия за разследване дейността на Делян Пеевски.
В коментар пред журналисти съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев посочи, че има данни, че стотици милиони се присвояват през увеличените продуктови такси и боклука в големите градове..
“Това е една дейност, която беше обхваната от г-н Таки. Г-н Таки, който е близък партньор на Борисов и на Пеевски, по-известен като седмия премиер. Първо бяха трима премиерите. После станаха пет по Борисов. Шест – с Томислав Дончев, който беше заместващ, ако помните, и сега седмият премиер е Таки, защото взе боклука на Бургас, взе боклука на Пловдив, сега опитва да вземе боклука на София, взе продуктовите такси и вече му се събират около 2 млрд. лв. годишни приходи само от бюджета на държавата", каза Мирчев.
