Ивайло Мирчев: Вкарването на особен управител в "Лукойл" е правилно решение

Вкарването на особен управител, чрез който държавата да поеме оперативен контрол над „Лукойл“, е правилното решение, коментира пред БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите на Мирчев т.нар. особен управител ще контролира всичко, освен собствеността.
В петък, с гласуваните на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, парламентът прие окончателно продажбата на активи на "Лукойл" у нас да става след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС.
"Собствеността не трябва да бъде руска. Ще направим всичко възможно "Лукойл" да смени собствеността си. Вместо Борисов да се моли на Тръмп и Путин за дерогация, нека веднъж да си изправи главата и да каже, че България няма нужда от тази руска собственост,“ заяви Мирчев.
Според него правителството мълчи налични ли са 90-те дневни запаси от горива, които по закон трябва да бъдат пазени. От "Да, България" имат притеснения, че те не са налични. Затова поискахме изслушване на министрите в енергийна комисия, моментално след налагането на санкциите, припомни Мирчев и добави, че, след като мнозинството е отказало, те ще поискат изслушване в пленарната зала.
Съпредседателят на "Да, България“ коментира и предстоящия бюджет за 2026 г. Според него големият въпрос е дали правителството ще успее да избегне дългова спирала и да избегне "румънския сценарий". "Над 70 млн. лв. дълг се вземат всеки ден, къде отиват тези пари, които трябва да връщат поколения, Борисов трябва да отговори на този въпрос", коментира депутатът.
Според "Да, България" България трябва да има балансиран бюджет и държавата трябва да спре да харчи пари, които не са наши, особено когато те не са за инвестиции и икономически растеж, а за заплати.
"Парите за пенсионерите не са проблем на бюджета. Проблемът са милиардите, които са предвидени за крадене. В бюджета за 2025 г. са предвидени седем млрд. лв. под черта, които са разпределяни през Българската банка за развитие. Същевременно, продължава "раздуването" на администрацията. Предложеният от нас пакет от десни мерки предвижда множество мерки за оптимизация на разходите и администрацията“, каза Ивайло Мирчев.
Според него с официалното влизане на "ДПС – Ново начало“ в управленската коалиция се затвърждава тезата на ПП-ДБ, заради която беше внесен и вотът на недоверие през септември, а именно, че България се превръща в завладяна държава, в която един човек решава какво ще се случва с всеки друг.
