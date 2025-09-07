Ивайло Мирчев за побоя над шефа на МВР в Русе: Наоколо има много камери, а няма записи

Случаят с побоя над шефа на МВР-Русе поставя няколко допълнителни въпроса – направена ли е кръвна проба на полицая, на съседа му, има ли наличие на алкохол, кой е бил агресора в ситуацията. Наоколо има много камери, а няма записи. Нека видим какво се е случило, коментира в неделя съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
На мен ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж, трениран полицай, може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник, добави Мирчев в "На фокус с Лора Крумова" на "Нова тв".
В събота родителите на Жулиен Кязимов, един от четиримата задъжани за побоя над шефа на полицията в Русе младежи, твърдят, че шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров неговият съсед Георги Димитров са били много пияни по време на инцидента. По думите им двамата употребявали цинични изрази към четирите момчета, а Димитров ударил шамар на едно от тях.
Според близък на семейството инциднтът не се е случил в 05:00 сутринта, както гласеше първата версия, а малко след полунощ. Родителите твърдят, че имат запис от входната камера как синът им се прибира малко след 02:00 през нощта.
Версиите за случката са различни. Първоначално се твърдеше, че се разиграла в в 05.30 сутринта, когато Кожухаров отивал на фитнес. Според втора версия, инцидентът е станал около полунощ и той е бил заедно със семейството си и с още един мъж.
Борисов може да подкрепи вота на недоверие щом иска "да хвърля кърпата"
Ивайло Мирчев лансира тезата, че и Борисов, ако иска може да подкрепи вота на недоверие, след като вече няколко пъти се заканвал, че е "готов да хвърли кърпата".
"Може да го подкрепи всеки, самият Бойко Борисов може да го подкрепи. Той няколко пъти вече каза, че бил готов да хвърли кърпата, че не бил доволен от правителството. Да подкрепи вота той. Ако Борисов безпристрастно седне и прочете нашите мотиви, аз съм сигурен, съвсем без ирония, че той ще се възмути и ще гласува вота на недоверие на правителството".
Той заяви, че темата на вота е завладяната държава и обвини за това лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и Бойко Борисов. Мотивите предстои да бъдат внесени.
"Знам отлично, че на много хора им е писнало да се говори за Пеевски и казват: "Спрете с този Пеевски". Спрете, но когато отидете в Комисията за противодействие на корупция виждате него, когато отидете в контраразузнаването, в ДАНС, виждате същия този човек, който контролира процесите там. За кого да говорим, че е опасен за страната, заедно с Борисов", допълни Мирчев.
"Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие, така, както се прави. А не като пиар вотовете, които "Възраждане" прави, за да циментира управлението. Ние трябва да покажем на обществото какво представлява това управление и каква е опасността, ако то продължи да съществува", смята още той.
Номинацията за президентските избори
Мирчев определи протестите на ПП-ДБ като радикални. И допълни, че търпението на хората е приключило.
Мирчев посочи, че България трябва да има проевропейски президент, който да се бори със завладяната държава. И поради тази причина не може да има обща кандидатура с ГЕРБ на този етап.
Още ли не е станало ясно ,че е бил пиян и са го ошамарили :/ Сега се прави на тежко пребит ,за да насади тия където го биха :/ Сто процента биачите не са цвете за мирисане,но личеше си ,че тия от МВР искат да прехвърлят цялата вина на тях :/
Целта на прехода и демокрацията изпълнени-=държавата е разграден двор! Нула авторитет в управляващите, нула авторитет в институциите! Английските агенти, пишещи софтуер за лондонското метро, и по съвместителство на Ми6 собственик на фабрика за тролове, иска да забие последния пирон в ковчега на България и нейните институции с дефекти. В Лондон изловили престъпността за 1 нощ, по време на 1-та световна война, защото намерили ВОЛЯ! В Ню Йорк импровизирани съдилища в автобуси осъждат на мига джебчиите …
от метрото. Всяка дума, всеки въпрос на английската агентура в тролене. Защо при предишния кмет на София тоя искаше ДА ДАРИ софтуер за метрото, а когато кметът е на ПП_ДБ, дарение на софтуер за метрото НЯМА? Същото разузнаване, на което служи тоя, има пръст в предизборни убийства на поне седем кандидат депутати от Алтернатива за Германия
Поредния мутренски балон се спука.
Мръсни куки за военен съд