Ивайло Мирчев: Желязков е формален премиер; Пеевски не иска предсрочни избори, защото има да се харчат милиарди

Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи, няма антикорупционна политика и мерки срещу корупцията, ние говорим за завладяна държава. Това каза пред БНР в неделя съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ. Така той кометнтира формулировката на внесения вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.
По думите му Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски":
"Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център, който управлява страната. ... Борисов вчера смъмри министър Даниел Митов за случая в Русе, а днес, явно му се е обадил ортакът му в управлението - Пеевски, и той веднага каза, че не трябва да се подава оставка. По същия начин се случи преди време и във Варна, когато след гафа на МВР Борисов излезе и намекна, че министърът трябва да се оттегли, след което Пеевски веднага излезе и каза, че министърът никъде няма да ходи. Това е най-ясният симптом на завладяната държава. Нещо, срещу което ние се борим".
Предсрочни избори няма да има
Предсрочни избори сега няма да има, защото Делян Пеевски не иска избори, понеже има да се харчат милиарди - рекорден бюджетен дефицит, а не защото мотивите на вота на недоверие са слаби и няма достатъчно ясни аргументи, че това правителството трябва да си ходи, коментира Ивайло Мирчев.
"Кметове и бивши министри на ГЕРБ, които имат грешки в корупционен план, или отиват да се снимат пред герба с Пеевски, или знаят какво ги чака през институциите, които той владее. Както КПК сега работи за кметовете на опозицията, много бързо може да се разработи за предишните грешки на хората в ГЕРБ. Те го знаят много добре това. И тъй като не искат, да поздравят бай Ставри в Централния софийски затвор, правят каквото им каже Пеевски. Има процес в ГЕРБ в цялата страна - последният пример е от Разград, където областният координатор на ГЕРБ отиде в ДПС-Ново начало при Пеевски", каза Мирчев
По тези теми вот на недоверие не е имало, подчерта Мирчев във връзка с коментара на премиера Желязков, че внесеният от ПП-ДБ вот повтаря теми, по които вече е имало внасяни и гласувани вотове. Освен това няма повторение в самите мотиви.
Премиерът Росен Желязков коментира вчера в Кюстендил, че внесеният вот на недоверие към кабинета повтаря в голяма степен вече случили се вотове. Той попита ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани.
Според Ивайло Мирчев премиерът Росен Желязков се опитва да омаловажи мотивите за внесения вот на недоверие и с упрека си, че в него са посочени случаи в досъдебна или съдебна фаза. По думите на Мирчев, публичната фаза на тези случаи е ключова при изключително ниското доверие в институциите, включително в МВР. Затова в много такива случаи, като инцидента в Русе, без гражданска активност и публикуване на видеозаписи истината и справедливостта никога няма да бъдат постигнати, отбеляза Мирчев.
В отговор на премиера той уточни и че мотивите за вота не са преписани, а са цитирани заключения от доклада на Европейската комисия за върховенството на правото у нас, които не се отнасят само за предходната 2024 г., а и за настоящата 2025, като в мотивите се посочва, че управляващите не правят нищо по тези препоръки.
"Възраждане" продуцират вотове на недоверие, които укрепват правителството, каза той в отговор на въпрос дали ПП-ДБ ще подкрепи заявения пореден техен вот на недоверие, който ще бъде заради безводието.
Има рекорден бюджетен дефицит и твърде вероятно е да излезем над 3%, посочи депутатът от ПП-ДБ и коментира:
"Няма сфера от обществения живот на страната, където има обществени поръчки и определени интереси, в които този нелегитимен център на власт да не е ударил по масата и да не е казал коя поръчка къде трябва да отиде".
Ивайло Мирчев подчерта, че "трябва да се мисли за бъдещето на България, което не е само с борбата с корупцията и завладяната държава, а да мислим и за сигурността си, като преосмислим много добре къде е Русия в тази наша сигурност и доколко тя не допринася за нашата дестабилизация".
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
За пълния триумф на управленския тандем Борисов-Пеевски е нужен брак чрез избори, които да донесат и по-големи зестри. Когато евентуално няма да се нуждаят от помощни колелца като БСП и ИТН, колкото и те да са опитомени – защо да се пилеят пари. За целта обаче е нужно демократичната опозиция да бъде омаломощена и стратегически обезвредена. Омаломощена от корупционния скандал, чийто вторични трусове вероятно ще текнат дълго като в силно сеизмичен район. Първия изфабрикуван скандал с Благомир Коцев е на лице. Очакваме втория. Ще чакаме или, ще ги изметем??ПП Разбира се, че Банкята се страхува, че може да влезе в списъка Магнитски, но се страхува и от Магнитски.
Браво бе ПП, ще внасяте вот на недоверие с подкрепата на Възраждане ? И после кво правим- руската партия Възраждане ще ни прави руска губерния под мишницата на другаря Путин? Славов, нали вие бяхте заедно с ГЕРБ в правителствената сглобката "Денков" и заедно правихте някаква съдебна и конституционна реформа с която заведохте нашето правосъдие до клозета на Европа и отворихте вратите пред Борисов да завземе цялата съдебна система- от ВСС до главен прокурор? Сега с нова ти Съдебна реформа, окончателно …
ще вкарате България в клозета на Европа. Невероятно некадърници се оказахте. А съдружника ви ДБ естествено няма да гласува с вас, защото със своите 2 % много се страхуват от нови избори, те влязоха сега благодарение на ПП, която им послужи за ракета носител, но и спадналите проценти на ПП едва ли ще им помогнат в нови избори. Да плачеш или да се смееш с нашата "опозиция"!
Радвам се на безпомощността на другарите от ПП-ДБ! Те си я заслужиха!
Може, може Вожда ви и брат му го доказват Със свинските си зурли и огромните туловища са " еталон за красота" . Банкята е и "полиглот", освен банкянски език друг не понимае.
Дебелия ще ги прилапа за отрицателно време, ще подхвърли нещо и за чекмеджето на ортака. Народа после ще затяга коланите и ще изплаща заемите. Ще надминем Румъния по ниво на данъците.
Поредната тъпа физиономия ,на главите ни се качиха :/
Др. Мирчев - един толбухински елф!
Не се смейте! Човека води неравна борба със Силите на Злото!!! Мей дъ форс би уит ю Мирчев! Липсата на резултати да не те отчайва! Ей къде е - Ицето изкара някоя стотинка за едно две имотчета и доживотна издръжка, което е нищо на фона на рисковете които пое в тази слвана борба! Отделно сега ще се оглежда през рамо до края на живота си заради потенциалния риск от отмъщение, заради огромните щети нанесени на Мафията! В този ред на мисли какво са 5-10 милиона за каузата...
"Всички депутати на ГЕРБ са мои, всички кметове ме слушат и ще ти оставя само табелката на вратата.Сарафов ще ти вкара делата в парламента и ще ти свалим имунитета, ако ми се правиш на луд" заплашил Пеевски стария си авер и го довършил как ще го подкара. “Ще лежиш в ареста и ще риташ мачле с Брендо при Бай Ставри в Централния! Помисли си дали ще ми се опъваш или ще се слушкаме, Зайко,”, това са думите на Шишко 1 към Шишко 2 преди умрелия от страх Борисов да обяви, че Пеевски вече е част от мнозинството.
Абе не може ли по-добре изглеждащи люде да стават политици.