Ивайло Мирчев: Желязков е формален премиер; Пеевски не иска предсрочни избори, защото има да се харчат милиарди

Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи, няма антикорупционна политика и мерки срещу корупцията, ние говорим за завладяна държава. Това каза пред БНР в неделя съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ. Така той кометнтира формулировката на внесения вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.

По думите му Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски":

"Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център, който управлява страната. ... Борисов вчера смъмри министър Даниел Митов за случая в Русе, а днес, явно му се е обадил ортакът му в управлението - Пеевски, и той веднага каза, че не трябва да се подава оставка. По същия начин се случи преди време и във Варна, когато след гафа на МВР Борисов излезе и намекна, че министърът трябва да се оттегли, след което Пеевски веднага излезе и каза, че министърът никъде няма да ходи. Това е най-ясният симптом на завладяната държава. Нещо, срещу което ние се борим".

Предсрочни избори няма да има

Предсрочни избори сега няма да има, защото Делян Пеевски не иска избори, понеже има да се харчат милиарди - рекорден бюджетен дефицит, а не защото мотивите на вота на недоверие са слаби и няма достатъчно ясни аргументи, че това правителството трябва да си ходи, коментира Ивайло Мирчев.

"Кметове и бивши министри на ГЕРБ, които имат грешки в корупционен план, или отиват да се снимат пред герба с Пеевски, или знаят какво ги чака през институциите, които той владее. Както КПК сега работи за кметовете на опозицията, много бързо може да се разработи за предишните грешки на хората в ГЕРБ. Те го знаят много добре това. И тъй като не искат, да поздравят бай Ставри в Централния софийски затвор, правят каквото им каже Пеевски. Има процес в ГЕРБ в цялата страна - последният пример е от Разград, където областният координатор на ГЕРБ отиде в ДПС-Ново начало при Пеевски", каза Мирчев

По тези теми вот на недоверие не е имало, подчерта Мирчев във връзка с коментара на премиера Желязков, че внесеният от ПП-ДБ вот повтаря теми, по които вече е имало внасяни и гласувани вотове. Освен това няма повторение в самите мотиви.

Премиерът Росен Желязков коментира вчера в Кюстендил, че внесеният вот на недоверие към кабинета повтаря в голяма степен вече случили се вотове. Той попита ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани.

Според Ивайло Мирчев премиерът Росен Желязков се опитва да омаловажи мотивите за внесения вот на недоверие и с упрека си, че в него са посочени случаи в досъдебна или съдебна фаза. По думите на Мирчев, публичната фаза на тези случаи е ключова при изключително ниското доверие в институциите, включително в МВР. Затова в много такива случаи, като инцидента в Русе, без гражданска активност и публикуване на видеозаписи истината и справедливостта никога няма да бъдат постигнати, отбеляза Мирчев.

В отговор на премиера той уточни и че мотивите за вота не са преписани, а са цитирани заключения от доклада на Европейската комисия за върховенството на правото у нас, които не се отнасят само за предходната 2024 г., а и за настоящата 2025, като в мотивите се посочва, че управляващите не правят нищо по тези препоръки.

"Възраждане" продуцират вотове на недоверие, които укрепват правителството, каза той в отговор на въпрос дали ПП-ДБ ще подкрепи заявения пореден техен вот на недоверие, който ще бъде заради безводието.

Има рекорден бюджетен дефицит и твърде вероятно е да излезем над 3%, посочи депутатът от ПП-ДБ и коментира:

"Няма сфера от обществения живот на страната, където има обществени поръчки и определени интереси, в които този нелегитимен център на власт да не е ударил по масата и да не е казал коя поръчка къде трябва да отиде".

Ивайло Мирчев подчерта, че "трябва да се мисли за бъдещето на България, което не е само с борбата с корупцията и завладяната държава, а да мислим и за сигурността си, като преосмислим много добре къде е Русия в тази наша сигурност и доколко тя не допринася за нашата дестабилизация".