Иван Демерджиев: Прави се опит за овладяване на ДАНС, за да се ползва като КПК

"Това, което се върши в ДАНС, не е лицеприятно. Защо без мотиви се смениха областни директори на ДАНС. Единственото впечатление, което това остава от вси тези действия, е че се прави опит, за съжаление успешен, да се овладее ДАНС и да се използва като инструмент по подобие на Комисията за противодействие на корупцията." Това коментира в неделя бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Както Mediapool писа това лято тихомълком се сменя втория ешелон в ДАНС.

Демерджиев коментира и побоя над директора на МВР в Русе.

"Проблем е, че има много версии за бития директор на ОДМВР на Русе. Този проблем се дължи до голяма степен на реакцията на ръководството на МВР, каза пред БНР Демерджиев.

"Министърът много настояваше да има титулярен главен секретар. Е, имаше! И не видях разлика между неадекватното присъствие на министър и изпълняващия функцията на главен секретар в Хасково, в случая с убитото момиче. Подобна е ситуацията и в Русе. Да апелираш за доверие, когато ти самият внушаваш недоверие, няма как да се спечели доверие. То се печели се с ясни и открити послания към хората и към системата", обясни Демерджиев.

Според него е недопустимо да бият директор на ОД на МВР, "но недопустима е и реакцията след това":

"Главният секретар незабавно трябва да знае за инцидента и истината, и да стигне до обществеността. А министърът и главният секретар стигнаха в Русе почти 24 часа, след като директорът беше в болница с опасност за живота."

Демерджиев отрече да е имало договорка между президента Румен Радев и правителството за назначаването на главен секретар на МВР. Както вече стана ясно досегашният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Мирослав Рашков стана правителствената номинация за постоянен главен секретар. Това се случи седмица след като между правителството и държавния глава Румен Радев бе сключена своеобразна сделка. Управляващите номинираха близкия до президента ген. Емил Тонев за втори мандат начело на националната служба "Охрана" (НСО), а Радев се съгласи да назначи Рашков за главен секретар в МВР, макар и без да го споменава поименно.

"Нямаше договорка, кабинетът го предложи главния секретар и въпреки резервите по отношения на качествата му, поне нямаше данни да е замесен в нещо нерегламентирано.

Президентът издаде указ за него, но далеч не стои така въпросът за директор на ДАНС. Този човек беше причина за елиминирането на машинния вот. Той последователно показа, че безпрекословно, без изпълнява законите, изпълнява желанията на Пеевски и Борисов", смята Демерджиев.