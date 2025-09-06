Иван Иванов триумфира в българския финал на US Open при юношите

Иван Иванов спечели българския финал на US Оpen за младежи в Ню Йорк. Водачът в световната ранглиста Иван Иванов се наложи над сънародника си Александър Василев, който е пети в схемата 7:5, 6:3.
Роденият във Варна Иванов спечели втори трофей от Големия шлем след успеха си на 13 юли на "Уимбълдън" за юноши. Той стана и първият българин с титла от US Open при момчетата след Григор Димитров през 2008 г.
Шампионът от "Уимбълдън" проби в третия гейм. Василев, който е братовчед на Григор Димитров, успя да изравни за 5-5, но се пропука още в следващото си подаване и вече нямаше шанс за обрат в първия сет.
Във втората част Иванов дръпна с 5-2 и два пробива, преди Василев да върне един от двата. Още в следващия си сервис гейм обаче петият в схемата допусна нов пробив, а с това беше сложен и край на финалния сблъсък.
Иванов завърши с 19 уинъра и 21 непредизвикани грешки. Василев не успя да покаже това, на което е способен, видимо уморен от вчера, и приключи с нито един ас и цели седем двойни грешки.
"Щастлив съм много от този финал. Големи поздравления за Иван и неговия екип. Страхотен турнир за нас. Благодаря на всички от моя отбор. Очаквам с нетърпение следващите турнири. Честит празник на всички българи", каза Александър Василев след финала, цитиран от БГНЕС.
"Поздравления за Александър и страхотната седмица, която имаше. Благодаря на моя щаб. Очаквам с нетърпение да се завърна на корта", каза той, преди да връчи купа на своя личен треньор", каза Иванов.
Финалът на US Open при юношите между българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев започна в 18:00 часа българско време.
На полуфиналите поставеният под номер 1 Иванов победи с 6:1, 6:4 Зангар Нурланул от Казахстан, докато петият в схемата Александър Василев направи обрат срещу бразилеца Луис Мигел и победи с 2:6, 6:1, 6:0.
Още по темата
Двубоят се игра на корт №12 в комплекса "Били Джийн Кинг".
Преди двубоя шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов насърчи зрителите да се насладят на шоуто, докато Василев си пожела още много мачове помежду им и каза, че независимо от развоя на срещата двамата ще останат приятели.
Това е и четвъртата българска титла от юношеските турнири от "Големия шлем" при младежите след победите на Григор Димитров през 2008 година на "Уимбълдън" и "US Open" и титлата на Иван Иванов от Уимбълдън тази година. Две титли при девойките печелят Катерина Малеева през 1984 г. И Магдалена Малеева през 1990 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Поздравленя за българските момчета. Това е радост и гордост за всички нас. Постиженията на нашите момчета и момичета в спорта, в науката и къде ли не, ми навяват такива мисли: нашият народ е много талантлив по рождение. Всичко което зависи от гена ни, е отлично. Българите сме супер. Когато децата поотраснат и държавата трябва да продължи да развива таланта им, настъпва провала. Защо бог ни е дал, а ние не сме в състояние да се развиваме по-нататък? Ето това е въпрос, много по-голям от политическите дандании в днешно време.