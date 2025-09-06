Иван Иванов триумфира в българския финал на US Open при юношите

Иван Иванов спечели българския финал на US Оpen за младежи в Ню Йорк. Водачът в световната ранглиста Иван Иванов се наложи над сънародника си Александър Василев, който е пети в схемата 7:5, 6:3.

Роденият във Варна Иванов спечели втори трофей от Големия шлем след успеха си на 13 юли на "Уимбълдън" за юноши. Той стана и първият българин с титла от US Open при момчетата след Григор Димитров през 2008 г.

Шампионът от "Уимбълдън" проби в третия гейм. Василев, който е братовчед на Григор Димитров, успя да изравни за 5-5, но се пропука още в следващото си подаване и вече нямаше шанс за обрат в първия сет.

Във втората част Иванов дръпна с 5-2 и два пробива, преди Василев да върне един от двата. Още в следващия си сервис гейм обаче петият в схемата допусна нов пробив, а с това беше сложен и край на финалния сблъсък.

Иванов завърши с 19 уинъра и 21 непредизвикани грешки. Василев не успя да покаже това, на което е способен, видимо уморен от вчера, и приключи с нито един ас и цели седем двойни грешки.

"Щастлив съм много от този финал. Големи поздравления за Иван и неговия екип. Страхотен турнир за нас. Благодаря на всички от моя отбор. Очаквам с нетърпение следващите турнири. Честит празник на всички българи", каза Александър Василев след финала, цитиран от БГНЕС.

"Поздравления за Александър и страхотната седмица, която имаше. Благодаря на моя щаб. Очаквам с нетърпение да се завърна на корта", каза той, преди да връчи купа на своя личен треньор", каза Иванов.

На полуфиналите поставеният под номер 1 Иванов победи с 6:1, 6:4 Зангар Нурланул от Казахстан, докато петият в схемата Александър Василев направи обрат срещу бразилеца Луис Мигел и победи с 2:6, 6:1, 6:0.

Двубоят се игра на корт №12 в комплекса "Били Джийн Кинг".

Преди двубоя шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов насърчи зрителите да се насладят на шоуто, докато Василев си пожела още много мачове помежду им и каза, че независимо от развоя на срещата двамата ще останат приятели.

Това е и четвъртата българска титла от юношеските турнири от "Големия шлем" при младежите след победите на Григор Димитров през 2008 година на "Уимбълдън" и "US Open" и титлата на Иван Иванов от Уимбълдън тази година. Две титли при девойките печелят Катерина Малеева през 1984 г. И Магдалена Малеева през 1990 г.