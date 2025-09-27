Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си

Отправени са заплахи за живота на Ивелин Михайлов, съобщиха от партия "Величие" в събота. "Днес, 27 септември 2025 г., на официалните имейли на партия "Величие" постъпи заплашително писмо от лице, представящо се с имената Радослав Баросов. При извършена от наша страна проверка на наличната информация в публичното пространство беше установено, че лице с тези имена е бивш полицай, уволнен след прояви на домашно насилие и уличен в корупционни практики в КАТ – Казанлък", съобщиха от партията.
Същото лице е известно с участието си в схеми за изнудване на граждани, кибертормоз и системни заплахи към различни хора. Въпреки множеството сигнали срещу него, до днес няма последици, допълват от пресцентъра на "Величие".
"Ситуацията е допълнително утежнена от факта, че законно притежаваното от Ивелин Михайлов оръжие за самоохрана е отнето. Едновременно с това, в абсолютно противоречие със закона, му е отнето и ловното оръжие. Противозаконното отнемане беше обжалвано пред компетентния съд и последва отмяна на акта, с който оръжието беше иззето. Полицията, в лицето на зам.-началника на РУ - Провадия, г-н Габровски, отказа да изпълни съдебното решение и вместо това издаде нов акт, с който се отнема разрешителното за оръжието“, допълват от партията.
От "Величие" казаха още, че категорично осъждат всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партията в 51-вото Народно събрание Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.
От партията настояват за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите и посочват, че са предприели действия по сезиране на всички компетентни институции в страната.
Тоя му е минало тепането,за нищо не става ама има простаци който си продават гласовете за такива издънки
Стигнахме ги :/ Ивелин не е осъждан ,злобните коментари нямат основание :/
Луд, лудия заплашва !
щом го заплашват не им е чиста работата
Тоя престъпник, измамник и мунчова пионка ивилин отдавна трябваше да е в ареста заради чудовищните си измами.Сега двамата с един Дудука са просто отвратителни. В "Афера" отдавна се описаха всички престъпления на ивилин.